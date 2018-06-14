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День медика в Украине: когда его празднуют в 2018

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В 2018 году День медицинского работника в Украине отметят в воскресенье, 17 июня.

Как и большинство профессиональных праздников, День медработника не имеет фиксированной даты. Ежегодно, с 1994 года, он отмечается в третье воскресенье июня.

Одновременно с Украиной в этот день медиков чествуют в России и в Беларуси.

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Это праздник не только врачей, но также медсестер, фельдшеров, лаборантов, санитаров и всех тех, кто так или иначе связан с медициной.

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Кроме того, существует еще два тематических международных праздника. 12 мая отмечается Международный день медицинских сестер, а в первый понедельник октября – Международный день врача.

Как писал OBOZREVATEL, 9 июня в Украине отметили Международный день друзей - International Friends Day.

Объект
праздники-2018
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