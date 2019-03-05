"День, когда жители стали гражданами": в сети вспомнили, как Донецк и Луганск доказали, что они – Украина

В сети рассказали о событиях пятилетней давности, когда тысячи жителей Донецка и Луганска вышли против наступления оккупантов с украинскими флагами в руках.
Своими воспоминаниями поделился в Facebook политолог Олег Саакян, который сам участвовал начиная с 5 марта 2014 года в митингах против "русского мира". Он опубликовал также впечатляющее фото.
"10 000 донетчан с украинскими флагами, скандирующие слоганы за "Єдину Україну" поставили под угрозу миф про "сепаратизм", про "Путин, введи войска" и растянули "руссо блицкриг" на месяцы", – подчеркнул он.
Донецк в 2014 году
Facebook Олег Саакян
По его словам, каждый последующий день был тогда маленькой победой: "Мы продержались еще день, россияне не вошли".
"5-го марта – 10 000 человек под флагом Украины размером в пол-футбольного поля. 9 – сорванный митинг, но и сорван ввод войск РФ. 13 – первое (-вые) убийство (-а). Далее десятки акций и 28 апреля: взрыв, удар, больницы, поддержка друзей, переживания родственников и самая длинная ночь в моей жизни. 29 – уже в Киеве. Отчаянье, но борьба. Нескольким тысячам боевиков удалось забрать город, но не победить", – поделился он подробностями.
Как отметил политолог, фото, которые остались с 2014 года как нельзя ярче подтверждают, что Донецк – это Украина. "Ровно 5 лет назад Донецк перестал бояться сам и заставил забояться Кремль", – написал он.
Пользователи также отреагировали на воспоминания.
"Листаю ленту и каждый подобный пост как рукопожатие в знак единства и соборности", "5 марта 2014-го года. День, когда дончане из жителей превратились в граждан", "Донецк всегда был, есть и всегда будет украинским!" – написали в комментариях.
Вслед за Донецком воспоминаниями поделились и в Луганске. Участница протеста Анастасия Глотова написала о том, как 5 марта 2014 прошла акция "Луганск против войны".
"Украину мы не спасли, и Луганск тоже. Зато спасли доброе имя нашего украинского родного города, мы ведь боролись, как могли, с начала Майдана в Киеве выходя почти каждый день. И сегодня имеем основание сказать: "Луганск – это Украина, за него нужно бороться!" – поделилась она.
Своим мнением в пятую годовщину митингов поделился и блогер Фашик Донецкий. "Вы себе не представляете, из чего яйца у людей, которые вышли на тот митинг. В Донецке в то время были ГРУ, ФСБ, наемники и куча предателей. Но люди вышли. Ибо они на своей земле", – написал он, выразив уважение.
О проУкраинском митинге в Донецке , который был 5 лет назад, скажу просто:— Фашик Донецкий (@FashDonetsk) 5 марта 2019 г.
Вы себе не представляете из чего яйца у людей, которые вышли на тот митинг
В Донецке в то время были гру, фсб, наемники и куча предателей
Но люди вышли. Ибо они на своей земле. Респект, короче
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Донецке на фоне знаменитого стадиона "Донбасс Арена" неизвестная болельщица развернула флаг Украины.
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