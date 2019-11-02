День инженерных войск Украины: поздравления с праздником

День инженерных войск Украины отмечается ежегодно 3 ноября. Разведка, разминирование, строительство мостов и укреплений, создание переправ и неприступных линий обороны – все это задача инженеров ВСУ.

Праздник украинских военных инженеров появился в 1999 году благодаря Указу президента Украины. OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления для защитников Украины.

Инженерные войска Украины

День инженерных войск – поздравления в прозе

Каждый, кто хоть раз ощутил страх, знает, что это такое. Каждый, кто служит в инженерных войсках, готовится победить страх - ведь что такое служба, как не победа над страхом? Желаю столько любви, дружбы и уважения, чтобы страх никогда не возникал в сердце мужчин самой мужественной части украинских Вооруженных сил.

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Ты служишь в войсках особого рода, сочетая гениальный ум и отвагу, а также, конечно же, добрый нрав с которым всегда на хорошем счету у сослуживцев и начальства! Поздравляю с Днем инженерных войск! Пусть твои концепции всегда будут к месту!

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Сегодня, в День инженерных войск, мы славим особых военных, их мужество и смекалку, которые уже не раз послужили Украине в решающий момент! Сегодня я хочу пожелать всем чинам в инженерных войсках всего наилучшего, а одному особенному парню, талантливому и доброму - большой любви и скорейшего возвращения домой, ведь инженер, он и в мирной жизни пригодится!

Инженерные войска Украины

День инженерных войск – открытки

День инженерных войск Украины

День инженерных войск Украины

День инженерных войск Украины

День инженерных войск – видео поздравления

Как сообщал OBOZREVATEL, в этот же день, 3 ноября, празднуется и День ракетных войск и артиллерии Украины.

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