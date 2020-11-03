День холостяка: OBOZREVATEL сделал подборку самых востребованных гаджетов

Ежегодно 11 ноября отмечают примечательное событие – День холостяка, этот день принято считать самым благоприятным для заведения новых знакомств и завязывания отношений. С недавнего времени этот день ассоциируется также со скидками на китайский маркетплейсах, в том числе на Aliexpress.

Украинские магазины решили позаимствовать данную традицию, и начиная с первой половины ноября любители шоппинга могут изрядно сэкономить на покупках, купив долгожданные товары или услуги со скидкой. Cамые выгодные предложения можно найти в разделе Промокоды.

Массовая распродажа на Aliexpress состоится уже в среду, 11.11, и у вас будет уникальная возможность приобрести технику, гаджеты со скидкой до 90%.

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1. Кабель для зарядки мобильного устройства – диапазон цен варьируется от 45 гривен.

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