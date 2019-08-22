День государственного флага Украины: лучшие поздравления и открытки

В Украине 23 августа отмечается День государственного флага. В этот праздник принято вывешивать украинское знамя на работе и дома.

С Днем флага поздравляют коллег, друзей и знакомых. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями и открытками с Днем государственного флага.

День государственного флага – поздравления в стихах

Флагу желто-голубому

Этот праздник посвящён!

Если спросишь у любого,

То тебе ответит он,

Что цвет желтый – то пшеница,

Синий – это цвет небес!

В Украине пусть случится

Множество больших чудес,

Пусть добро и лад приходят

В каждый тёплый, мирный дом,

Вера в атрибут народный

Не угаснет пускай в нём!

День государственного флага наступил,

И весь великий наш народ объединил!

Гордится флагом наша вся страна,

Родная Украина - на свете ты одна!

Яркое солнце… Горячий август…

Сегодня для всех нас великий праздник!

Песнями, плясками день этот встретим,

День флага родной Украины отметим!

Спасибо тебе, дорогая страна,

За все, что ты нам для жизни дала!

За пищу, за кров, за свободу идей

Спасибо от нас и от наших детей!

Государственный флаг Украины 24.ua

День государственного флага – поздравления в прозе

Поздравляю с Днём Государственного флага Украины. Желаю, чтобы небо над головой было всегда ясным и голубым, а урожай щедрым и богатым. Пусть флаг Украины гордо вьётся на ветру и наполняет душу патриотизмом и стремлением к светлому будущему.

Новости Украинский флаг на митинге в Москве 10 августа

Искренне поздравляю вас с Днем Государственного флага Украины. Для каждой страны флаг - символ ее суверенитета и единства нации, олицетворение ее могущества и независимости. Во все времена государственный флаг - священный. За него отдавали жизнь и проливали кровь, уважение к флагу - это уважение к своему народу, его корни и традиции. Уверен, что, несмотря на полотнище флага, каждый украинец - как житель великой страны - испытывает гордость за свою Родину, за свой великий народ.

Перевернутое знамя Украины в природе militaryarms

23 августа, накануне Дня независимости, мы чтим один из трех символов суверенитета нашего государства – Государственный Флаг Украины. Сине-желтый флаг олицетворяет нашу независимость, является исторической памятью и гордостью народа. Желаю согласия, сил и вдохновения, успехов в работе на благо нашей страны! Пусть ум, воля и любовь к родному краю сплачивают нас для осуществления высокой цели – процветания соборной, свободной, неделимой и мощной Украины. Мира и процветания нашему Государству!

День государственного флага – картинки

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2019 года украинцев ждет 10 нерабочих дней, включая государственные праздники. Три выходных подряд выпадают на День флага и День Независимости.

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