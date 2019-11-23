День голодомора: за что Сталин уничтожал миллионы украинцев

День памяти жертв голодомора отмечается в Украине ежегодно каждую четвертую субботу ноября. В 2019 году этот день припал на 23 ноября.

Что такое закон о пяти колосках, как почитают память жертв репресий и за что власть СССР уничтожала миллионы украинцев – в материале OBOZREVATEL.

Память жертв голодомора

День памяти жертв голодомора отмечается с 1998 года согласно указу президента Украины Леонида Кучмы.

В 16:00 в этот день проходит минута молчания, после чего по всей Украине проходит акция "Зажги свечу" и все желающие несут свечи к памятникам жертв.

Монумент в Киеве commons.wikimedia.org

Голодомор 1932-1933-го считают геноцидом украинского народа, который организовало руководство ВКП(б) и правительство СССР путем создания искусственного массового голода. Это привело к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР и Кубани.

Закон о пяти колосках

7 августа 1932 года комунистическим режимом был принят так называемый "Закон о пяти колосках". Официально же документ имел такое название – "Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности".

Крестьяне сдают хлеб в Барышевском районе Киевского округа, 1930 год Центральный государственный кинофотофоноархив Украины имени Г. Пшеничного

Согласно закону, за хищение колхозного и кооперативного имущества было предусмотрено наказание в виде расстрела с конфискацией всего имущества.

При смягчающих обстоятельствах приговор мог быть изменен на лишение свободы сроком не менее 10 лет с конфискацией всего имущества. Амнистия в таких случаях была исключена.

Голодомор 1932-1933 – геноцид народа Украины

"Закон о пяти колосках" стал одним из самых жестоких. Если сравнивать его с тогдашним законодательством, то умышленное убийство каралось заключением до 10 лет, а кража чужого имущества – тремя месяцами принудительных работ.

Власть не смотрела, кого наказывать, под расстрел могли попасть даже дети. По некоторым сведениям, в течение года по этому закону было осуждено 150 тысяч человек, в том числе и детей.

Жертвы голода на улицах Харькова - столицы УССР, 1933 год Центральный государственный кинофотофоноархив Украины имени Г. Пшеничного

Население было загнано в замкнутый круг – крестьяне должны были выполнять нереальные планы хлебосдачи и были обречены на голодную смерть, потому что любые попытки спастись от голода блокировались. Кроме того, они не могли купить хлеба в городах, устроиться работать на промышленных предприятиях или переехать на другую территорию, поскольку такие действия также имели жестокие последствия. Села в это время были наполнены бригадами, которые занимались обыском и конфискацией продовольствия.

Убивая голодом крестьян, СССР продолжал экспортировать зерно за границу (в 1932-м – 173 миллионов тонн, в 1933-м – 168 миллионов тонн).

В Николаеве в 1930-м построили крупнейший в Европе элеватор Центральный государственный кинофотофоноархив Украины имени Г. Пшеничного

Закон действовал до 1947 года, но пик его применения пришелся именно на 1932-1933-й – годы Голодомора в Украине. По данным исследователей, в целом после Голодомора Украина потеряла около 4,5 миллиона человек. Практически все погибшие – крестьяне.

Голодомор 1932-1933: за что Сталин уничтожал украинцев

Из известных нашему времени документов историки делают вывод о сознательной организации руководством Советской России (позднее – СССР) истребления голодом именно украинцев.

В 1930 году генсек ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин дал толчок новой волне колективизации в СССР. В апреле того года был принят Закон о хлебозаготовке, согласно которому колхозы должны были сдавать государству от четверти до трети собранного зерна. Ситуация в украинских селах становилась все тяжелее и тяжелее. В некоторых районах Украинской ССР начался голод, в результате которого погибло около 150 тысяч крестьян. Он продолжался до тех пор, пока не созрел урожай 1932 года.

Жертвы голода. Харьковщина, 1933 год Центральный государственный кинофотофоноархив Украины имени Г. Пшеничного

Под давлением на украинское село в Украине активизировалось крестьянское движение сопротивления. Только по данным ГПУ, с февраля по апрель 1930 года в Украине произошли 1 тысяча 716 массовых восстаний, из которых 15 квалифицировались "как широкие вооруженные восстания против советской власти". Они объединяли до двух тысяч человек и проходили под лозунгами: "Верните нам Петлюру!", "Да здравствует самостоятельная Украина!", "Долой СССР!". В те времена люди организовывались как могли, вооружались вилами, лопатами, топорами, были даже конные отряды. Толпы крестьян под пение "Ще не вмерла Україна" ликвидировали местные органы власти.

Советская власть не приживалась в Украине. Руководство СССР понимало это. На партийных собраниях летом в 1930 года руководитель Компартии Украины Станислав Косиор заявил:

"Крестьянин принимает новую тактику. Он отказывается собирать урожай. Он хочет сгноить зерно, чтобы задушить советское правительство костлявой рукой голода. Но враг просчитался. Мы покажем ему, что такое голод. Ваша задача покончить с кулацким саботажем урожая. Вы должны собрать его до последнего зернышка и сразу отправить на заготовительный пункт. Крестьяне не работают. Они рассчитывают на предварительно собранное зерно, которое они спрятали в ямах. Мы должны заставить их открыть свои ямы".

Памятник в Житомире, на площади Путятинской wikipedia.org

Понимал это и Сталин.

"Если не возьмемся сейчас за исправление положения в Украине, Украину можем потерять... Поставить себе целью превратить Украину в кратчайший срок в настоящую крепость СССР; в настоящую примерную республику. Денег на это не жалеть", – писал вождь в письме к Лазарю Кагановичу от 11 августа 1932 года.

Таким образом, власть СССР ставила перед собой две цели. Во-первых, загнать крестьян в колхозы и увеличить объемы хлебозаготовок. Во-вторых, сломать классовое и национальное движение сопротивления, которое набирало обороты на волнах украинизации.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Германии с новой силой разгорелся скандал из-за Голодомора. Большинство членов украинско-немецкой исторической комиссии не считают Голодомор 1932-33 годов геноцидом нашего народа.

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