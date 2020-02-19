Тризуб которому тысяча лет: в Украине отмечается День государственного герба

19 февраля в Украине отмечают День государственного герба. Желтый Тризуб, который существовал еще во времена князя Владимира, прошел долгий путь, оставаясь символом независимости даже в советский период.

Как появился украинский герб, почему он называется малым и что произошло с Большим Государственным гербом – в материале OBOZREVATEL.

Герб Украины

Откуда взялся герб Украины

Во времена Киевской Руси Тризуб был символом княжеского рода Рюриковичей. Известно, что печатки с Тризубом были у послов князя Олега. В свою очередь князь Владимир чеканил монеты с Тризубом и сделал его своим княжеским знаком – это значит, что современный украинский герб использовался еще тысячу лет назад.

Символ князя Владимира wikipedia

Позднее характерный трезубец на долгое время был забыт и вернулся в качестве государственного символа уже в 1900-х годах. Тогда, 25 февраля 1918 года в Коростене Украинская Центральная Рада официально утвердила Тризуб в качестве герба УНР.

Малый герб УНР wikipedia

В период существования УССР Тризуб старательно дискредитировался советской властью. Однако он оставался символом национально-освободительного движения и борьбы за независимость Украины.

Современный герб независимой Украины был утвержден 19 февраля 1992 года решением Верховной Рады. Именно тогда государственный символ приобрел свой современный вид: желтый трезубец на синем щите.

Почему герб называется малым?

В большинстве стран мира существует два вида гербов: малый, на котором изображают только главный символ государства, и большой, который является малым гербом с дополнительными элементами и украшениями. Трезубец на синем геральдическом щите – это Малый герб Украины. При этом, согласно статье №20 Конституции Украины, Тризуб является центральным элементом Большого Государственного герба.

Большой Государственный герб Украины

Вопрос Большого герба поднимается с момента обретения Украиной независимости. За эти годы было проведено три конкурса на герб Украины: в 1991-м, 1996-м и 2007 годах, но ни на одном из них не было победителя.

Проект Большого Герба 1996 года

Ближе всего к принятию Большого герба Украина была в 2009 году – тогда Кабинет министров утвердил проект Большого Государственного герба. Однако из-за ряда ошибок и неточностей в предложенном изображении, этот проект так и не был вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

Проект Большого Герба 2009 года

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Великобритании разразился дипломатический скандал из-за того, что герб Украины внесли в справочник по экстремистским организациям.

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