День духовного единства: украинцы высказались о новом празднике

Украинцы выступили за введение нового праздника — Дня духовного единства — который должен отмечаться 15 декабря, когда произошел объединительный Собор УПЦ.

Об этом свидетельствую результаты опроса на сайте OBOZREVATEL. В интерактиве приняли участие более 22,4 тысяч человек.

"Стоит ли в Украине ввести День духовного единства и сделать 15 декабря выходным?" — на такой вопрос предлагалось ответить.

Наибольшее количество проголосовавших (41%) ответили, что праздник ввести надо, но выходной — это лишнее. "И так много отдыхаем", — считают они.

Вторым за популярностью ответом (38%) стал следующий: "Конечно! Создание единой церкви — исторический день!"

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Некоторые пользователи (14%) выступили категорически против такой идеи. "В православии произошел раскол", — уверенны они.

Наименьше голосов (7%) у ответа: "От лишнего выходного не откажусь, хотя повод надуманный".

Как писал OBOZREVATEL, 15 декабря Украина сделала важный шаг к появлению поместной церкви. На объединительном Соборе, который проходил в Софии Киевской, была создана автокефальная Украинская православная церковь под эгидой Вселенского патриархата.

Предстоятелем независимой православной церкви Украины избран епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний. Предстоятель Константинопольского патриархата Варфоломей вручит ему Томос — документ, подтверждающий автокефалию.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что Украина получит Томос на литургие, которая назначена на 6 января.