Всемирный день доброты: лучшие поздравления с праздником

Всемирный день доброты традиционно празднуют 13 ноября. Символом праздника является открытое сердце.

День доброты был установлен в 1998 году, на первой конференции Всемирного движения доброты в Токио. Главная задача этого праздника – это напомнить людям о важности проявлений человечности и взаимопомощи в сложном современном мире. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими, а главное – добрыми поздравлениями в стихах и прозе.

Всемирный день доброты

Всемирный день доброты – поздравления в стихах

С Днем доброты примите поздравленье

И пожеланья только наилучшего всего.

Пускай добро нам дарит вдохновенье,

Чтоб на душе искрилось нежное тепло.

Пусть будет в мире больше счастья,

Любви, заботы, понимания во всем.

Пусть наполняют радость и участье

И душу каждую, и каждый дом.

***

Доброта спасает жизни,

Доброта всегда нужна,

Добрым быть всегда прекрасно,

Добрых любят все всегда!

Целым миром отмечаем,

День добра, ура, ура,

От души я поздравляю,

С этим праздником тебя!

***

Доброта — простое слово,

Но как много силы!

Доброта всегда честна,

Ярка и красива.

Пусть она живет в душе,

Путь пускай укажет.

То, что правит лишь она,

Пусть скорей докажет.

Будьте чаще к своим ближним

Вы добросердечными.

И тогда любовь и счастье

Будут бесконечными.

Всемирный день доброты

Всемирный день доброты – поздравления в прозе

Поздравляю со Всемирным днём доброты и от души желаю никогда не терять веры во всё хорошее, всегда бороться за справедливость и милосердие, помогать доброте восторжествовать над злом. Пусть каждый день будет ясным и добрым, пусть тебя окружают хорошие и искренние люди, пусть в твоём сердце живёт любовь и светлая надежда. Делай добро и пусть в ответ к тебе прилетает бумеранг счастья.

***

Поздравляю со Всемирным днём доброты и желаю, чтобы в твоей жизни не было места для злости и уныния, чтобы в твоём сердце всегда возникало желание делать добрые дела, от чего и радоваться жизни! Желаю улыбок и счастья, теплоты родственной души и удачи для всех добрых начинаний!

***

Во Всемирный день доброты хочется пожелать жить счастливо и весело, ведь счастливый человек никогда никому не завидует и стремится совершать добрые поступки. Пусть жизнь будет полна такими людьми, пусть в сердце живёт искренняя радость, а душа дарит лучики надежды и добра.

Всемирный день доброты – открытки и картинки

Всемирный день доброты

Всемирный день доброты

Всемирный день доброты

Всемирный день доброты

Всемирный день доброты

Всемирный день доброты

Всемирный день доброты

Всемирный день доброты

Всемирный день доброты

Всемирный день доброты

Всемирный день доброты

Всемирный день доброты

Всемирный день доброты

Всемирный день доброты

Всемирный день доброты

Всемирный день доброты – видео-поздравления

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о Дне украинской письменности и языка. Этот праздник был посвящен памяти украинского летописца Преподобного Нестора – последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.

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