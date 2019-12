Гаага, обмен пленными и новые санкции: главные победы украинских дипломатов в 2019 году

22 декабря в Украине отмечается День работников дипломатической службы, также известный как День дипломата. Этот день, который появился благодаря президентскому указу от 2005 года, празднуют сотрудники Министерства иностранных дел и многочисленных посольств и консульств.

В честь праздника OBOZREVATEL собрал информацию о главных достижениях украинских дипломатов за 2019 год.

7 сентября 2019 года, по формуле "35 на 35" был проведен обмен пленными между Украиной и Россией. На родину вернулись моряки ВМСУ – экипажи украинских кораблей, захваченных РФ, и ряд политзаключенных, среди которых Олег Сенцов, Павел Гриб и Александр Кольченко.

Однако Украина была вынуждена освободить в числе прочих одиозного журналиста Кирилла Вышинского, и главного подозреваемого по делу о сбитом "Боинге" рейса МН17 Владимира Цемаха.

Главная победа украинских дипломатов на судебном поле произошла в Международном суде ООН в Гааге. После долгих рассмотрений и прений, этот суд все же признал наличие своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ. Это значит, что теперь Международный суд ООН может начать рассмотрение дела по существу. Это грозит России новыми, более мощными санкциями.

Украинские дипломаты добились продления европейских санкций против Российской Федерации еще на полгода. Изначально срок действия этих ограничительных мер истекал 31 января 2020 года.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Кроме того, санкции ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний, запрещают экспорт и импорт оружия и ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Всемирная онлайн-кампания #CorrectUA, также известная как #KyivNotKiev, началась еще в 2018 году. Целью этой акции украинского Министерства иностранных дел было добиться корректного употребления слова Киев во всем мире – не как "Kiev", а как "Kyiv". В 2019 году кампания начала приносить первые результаты: правильное написание названия украинской столицы начала использовать библиотека Конгресса США, официальные органы ЕС,британское издание ВВС, газета Financial Times и многие другие мировые СМИ.

