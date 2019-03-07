"День, чтобы бухнуть?" Экс-нардеп потребовал отменить выходной 8 марта

В Украине нужно сделать 8 марта рабочим днем и посвятить праздник равноправию женщин.

Такое мнение выразил экс-нардеп Валерий Ивасюк в эфире NEWSONE. Он добавил, что в СССР празднование 8 марта никто не навязывал, кроме "центральных СМИ".

"8 марта, как и 23 февраля, всегда сводилось к тому, что девочки в школах дарили мальчикам ненужные безделушки — но это было внимание, парни дарили девочкам в школе, в институтам… У людей срабатывал биологический инстинкт невосприятия идеологизации этих праздников всякими Цеткин и Люксембург. Люди это свели к чисто человеческим отношениям мужчины и женщины", — сказал Ивасюк.

Он резко высказался против дополнительного дня отдыха.

"Выходной куда? Чтобы что сделать, бухнуть? 8 марта женщины готовят, а мужчины пьют — это классика. Никаких выходных — просто дата в календаре, которая посвящена равноправию женщин во всех сферах", — добавил экс-нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кремлевские пропагандисты 4 марта устроили истерику из-за "бандеровского" празднования 8 Марта в Вооруженных Силах Украины.

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