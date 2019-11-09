Международный день бухгалтерии: оригинальные поздравления с праздником

Международный день бухгалтерии традиционно празднуют 10 ноября. Этот праздник также часто называют Днем бухгалтера.

10 ноября было выбрано благодаря публикации книги Луки Пачиоли "Все об арифметике, геометрии и пропорции", которая вышла 10 ноября 1494 года в Венеции. Одна из глав этой книги стала первым печатным представлением об основах бухгалтерского учета. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями для мужчин в стихах и прозе.

Международный день бухгалтера – поздравления в стихах

Цифры, цифры, счеты, счеты,

Калькуляторы, ПК,

Бесконечные отчеты —

Ваша доля нелегка!

Позабудьте про балансы,

Про расход и про доход,

В День бухгалтера финансы

Сами пусть ведут учет.

Дебет с кредитом сойдутся,

Праздник чтоб не омрачать.

Вам осталось улыбнуться

И спокойно отмечать!

***

У бухгалтера работа, что ни цифра, то забота:

НДСы подсчитать и зарплату всем раздать,

Перемножить много сумм, отложить себе на ум,

Дебет с кредитом свести — никого не подвести.

В профессиональный праздник вам желаем не тая,

Чтоб дружили ваши цифры, совпадали все счета,

Чтоб бухгалтер улыбался, пела у него душа,

И с работой в миг справлялся, жизнь счастливою была.

***

В праздник славный поздравляю

От души бухгалтеров.

Пожелаю, чтобы каждый

Был успешен и здоров.

Пусть баланс идет исправно,

Радуют пусть цифры вас.

Счастья всем я вам желаю,

Каждый — профи, просто ас.

Международный день бухгалтера – поздравления в прозе

Поздравляю с Международным днём бухгалтера. Хочется пожелать невероятного успеха во всех делах, безошибочной и беспрепятственной деятельности, уважения коллег, мира и счастья в семье, высокого достатка, уверенного здоровья и прекрасного настроения.

***

Поздравляю с Международным днём бухгалтера. Желаю в деятельности придерживаться всех установленных стандартов, когда же в личной жизни пусть всегда находятся нестандартные решения любых вопросов. Пусть на твоих балансовых счетах будут успехи, достижения, награды и крупные активы. Желаю работать и жить с хорошим настроением и с постоянными возможностями добиваться своего.

***

Бухгалтер — ты, как никто другой, разбираешься в цифрах. Так вот, чтобы счастье сопровождало тебя триста шестьдесят пять дней в году, чтобы двенадцать месяцев было отличное настроение, пятьдесят две недели — без болезней, семь дней в неделю любви и удовольствия! Поздравляю!

Международный день бухгалтера – открытки и картинки

Международный день бухгалтера

Международный день бухгалтера

Международный день бухгалтера

Международный день бухгалтера

Международный день бухгалтера

Международный день бухгалтера

Международный день бухгалтера

Международный день бухгалтера

Международный день бухгалтера

Международный день бухгалтера

Международный день бухгалтера – видео-поздравления

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