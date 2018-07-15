День бухгалтера 2018: поздравления и открытки

16 июля в Украине отмечают День бухгалтера.

OBOZREVATEL уже писал о том, почему для праздника был избран именно этот день, а также о том, в какие даты бухгалтеров чествуют в мире.

Сегодня мы предлагаем лучшую подборку поздравлений тем, кто посвятил свою жизнь одной из самых нужных и ответственных профессий.

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Дымится уж клавиатура,

Летят платежки над столом,

Вы не приемлете халтуры,

В погоне мчась за мастерством.

Вам в День бухгалтера желаю

Достичь в профессии высот.

Пускай любовь Вас вдохновляет,

И сердце радостно поет!

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Бумаги, цифры, отчеты, графы,

Налоги, взносы, зарплаты, штрафы...

Бухгалтер помнит, поймет, найдет

Любую ошибку и недочет.

С бухгалтерским праздником вас поздравляем,

Зрения острого и терпенья желаем.

Пусть никогда не болит поясница,

Пусть долгий отпуск сегодня приснится!

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В День бухгалтера Вы так прекрасны,

Отдохните сегодня от дел!

Эти цифры, бумаги – ужасны,

Пусть на ключ их запрет финотдел!

Вы – бухгалтер! Все сказано этим!

Пьем сегодня за счастье! За Вас!

Но счастливее Вы всех на свете,

Если сходится сложный баланс!

Вам желаем достойной зарплаты,

Начисляйте такую и нам!

Вот как станем все вместе богаты –

Будет Вам Ваш баланс пополам!

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Всех коллег бухгалтеров,

Не жалея добрых слов,

Поздравляю и желаю,

Так, чтоб каждый был здоров,

Чтобы дом был полной чашей,

Чтоб в нелёгкой жизни нашей,

Помогали нам друзья,

И любимая семья.

Чтобы радовали дети,

И дарили внуков нам,

И жилось на этом свете

Столько – сколько нужно вам!

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Опять бумаг у вас уж кипа,

Опять уж дел невпроворот.

Но вот вино в бокал налито -

День бухгалтерии идет!

Мы поздравляем вас сердечно,

Пусть ваши сбудутся мечты,

Расчеты будут пусть не вечны,

А на столах стоят цветы!

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Цифры выстроились в ряд.

Всем бухгалтерам: "Виват!",

Только прибыльных балансов,

Премий, собственных финансов,

Всяких благ, в делах удачи.

Только так, а не иначе!

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С Днем бухгалтера! Расчеты,

Цифры, числа - ваш конек.

Непочатый край работы,

Уложиться нужно в срок.

Берегите свои нервы —

Пусть спокойно жизнь течет.

Век-то нынче двадцать первый —

Пусть "Excel" ведет учет.

Пусть начальство вас лелеет

За нелегкий, важный труд.

С вами денежки целее.

Бизнесу без вас — капут!

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Сметы, бланки и расчеты,

Уйма, денежной работы,

Сверки, кредит, аудит -

Год, успешным быть сулит!

Пусть все сходится в расчетах,

И порядок будет в квотах,

В сфере денежной, лишь, рост,

И расчет, при этом, прост!

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Кто-то скажет, что скучнее,

И рутинней не сыскать,

Чем бухгалтера работа,

Заполнять, вводить, считать.

Это глупость, ложь и враки,

Тут ведь творчества полет,

Как поэма на бумаге -

Ваш бухгалтерский учет!

Искренне вас поздравляю,

Дорогих бухгалтеров,

И желаю море счастья,

И побольше теплых слов!

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Мимо ваших кабинетов

Ходят тихо, так как знают -

Там дела творят большие

И зарплату начисляют.

В день бухгалтера желаем

Настроенья в позитиве,

И чтоб были всем на зависть

Ваши личные активы!

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Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о 10 самых известных бухгалтерах в истории.