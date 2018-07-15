День бухгалтера 2018: поздравления и открытки

16 июля в Украине отмечают День бухгалтера.
OBOZREVATEL уже писал о том, почему для праздника был избран именно этот день, а также о том, в какие даты бухгалтеров чествуют в мире.
Сегодня мы предлагаем лучшую подборку поздравлений тем, кто посвятил свою жизнь одной из самых нужных и ответственных профессий.
Google Images
Дымится уж клавиатура,
Летят платежки над столом,
Вы не приемлете халтуры,
В погоне мчась за мастерством.
Вам в День бухгалтера желаю
Достичь в профессии высот.
Пускай любовь Вас вдохновляет,
И сердце радостно поет!
Google Images
Бумаги, цифры, отчеты, графы,
Налоги, взносы, зарплаты, штрафы...
Бухгалтер помнит, поймет, найдет
Любую ошибку и недочет.
С бухгалтерским праздником вас поздравляем,
Зрения острого и терпенья желаем.
Пусть никогда не болит поясница,
Пусть долгий отпуск сегодня приснится!
Google Images
В День бухгалтера Вы так прекрасны,
Отдохните сегодня от дел!
Эти цифры, бумаги – ужасны,
Пусть на ключ их запрет финотдел!
Вы – бухгалтер! Все сказано этим!
Пьем сегодня за счастье! За Вас!
Но счастливее Вы всех на свете,
Если сходится сложный баланс!
Вам желаем достойной зарплаты,
Начисляйте такую и нам!
Вот как станем все вместе богаты –
Будет Вам Ваш баланс пополам!
Google Images
Всех коллег бухгалтеров,
Не жалея добрых слов,
Поздравляю и желаю,
Так, чтоб каждый был здоров,
Чтобы дом был полной чашей,
Чтоб в нелёгкой жизни нашей,
Помогали нам друзья,
И любимая семья.
Чтобы радовали дети,
И дарили внуков нам,
И жилось на этом свете
Столько – сколько нужно вам!
Google Images
Опять бумаг у вас уж кипа,
Опять уж дел невпроворот.
Но вот вино в бокал налито -
День бухгалтерии идет!
Мы поздравляем вас сердечно,
Пусть ваши сбудутся мечты,
Расчеты будут пусть не вечны,
А на столах стоят цветы!
Google Images
Цифры выстроились в ряд.
Всем бухгалтерам: "Виват!",
Только прибыльных балансов,
Премий, собственных финансов,
Всяких благ, в делах удачи.
Только так, а не иначе!
Google Images
С Днем бухгалтера! Расчеты,
Цифры, числа - ваш конек.
Непочатый край работы,
Уложиться нужно в срок.
Берегите свои нервы —
Пусть спокойно жизнь течет.
Век-то нынче двадцать первый —
Пусть "Excel" ведет учет.
Пусть начальство вас лелеет
За нелегкий, важный труд.
С вами денежки целее.
Бизнесу без вас — капут!
Google Images
Сметы, бланки и расчеты,
Уйма, денежной работы,
Сверки, кредит, аудит -
Год, успешным быть сулит!
Пусть все сходится в расчетах,
И порядок будет в квотах,
В сфере денежной, лишь, рост,
И расчет, при этом, прост!
Google Images
Кто-то скажет, что скучнее,
И рутинней не сыскать,
Чем бухгалтера работа,
Заполнять, вводить, считать.
Это глупость, ложь и враки,
Тут ведь творчества полет,
Как поэма на бумаге -
Ваш бухгалтерский учет!
Искренне вас поздравляю,
Дорогих бухгалтеров,
И желаю море счастья,
И побольше теплых слов!
Google Images
Мимо ваших кабинетов
Ходят тихо, так как знают -
Там дела творят большие
И зарплату начисляют.
В день бухгалтера желаем
Настроенья в позитиве,
И чтоб были всем на зависть
Ваши личные активы!
Google Images
Google Images
Google Images
Google Images
Google Images
Google Images
Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о 10 самых известных бухгалтерах в истории.