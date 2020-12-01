День борьбы со СПИДом: что нужно знать о болезни

Во вторник, 1 декабря, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Он был провозглашен ВОЗ в 1988 году с целью повысить осведомленность общества об эпидемии СПИДа, а также почтить память жертв заболевания.

Во многих странах мира в этот день проходят просветительские и диагностические мероприятия. OBOZREVATEL рассказывает, что это за болезнь, какие имеет симптомы и как можно предотвратить заражение.

Синдром приобретенного иммунного дефицита – заболевание, которое вызывает вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). СПИД является последней стадией развития ВИЧ-инфекции, при которой иммунная система оказывается разрушенной и организм теряет способность сопротивляться инфекциям. В результате могут развиться "оппортунистические" болезни – те, которыми люди без ВИЧ почти не болеют или болеют крайне редко.

Признаками СПИДа могут быть:

гриппоподобное состояние (боль в горле, кашель, лихорадка, головная боль);

тошнота и рвота без видимых причин;

потение ночью и частое повышение температуры;

пневмония, герпес и туберкулез в анамнезе;

дерматит, онихомикоз, кандидоз;

воспаление лимфоузлов;

длительная диарея;

потеря веса.

При наличии одного и более названных симптомов необходимо обращаться за медицинской помощью. Это позволяет определить диагноз на ранних стадиях и назначить эффективное лечение. Как известно, на сегодняшний день ВИЧ-инфекцию лечат при помощи антиретровирусной терапии, которая позволяет пациентам вести нормальный образ жизни, а ее продолжительность не отличается от продолжительности жизни здоровых людей.

при незащищенных половых актах;

при переливании крови от зараженного человека и ее производных;

при многоразовом использовании шприцов и игл;

от матери ребенку при беременности и грудном вскармливании.

Чтобы избежать заражения, следует исключить частую смену половых партнеров и незащищенные половые акты. Категорически нельзя использовать уже бывшие в применении инъекционные иглы и шприцы, а также чужие зубные щетки, бритвы и другие предметы личной гигиены. В стоматологиях при оперативных вмешательствах должны использоваться только стерильные инструменты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ООН заявили, что из-за пандемии прогресс в лечении ВИЧ/СПИДа может отодвинуться на десять лет назад.