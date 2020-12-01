День борьбы со СПИДом: что нужно знать о болезни
Во вторник, 1 декабря, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Он был провозглашен ВОЗ в 1988 году с целью повысить осведомленность общества об эпидемии СПИДа, а также почтить память жертв заболевания.
Во многих странах мира в этот день проходят просветительские и диагностические мероприятия. OBOZREVATEL рассказывает, что это за болезнь, какие имеет симптомы и как можно предотвратить заражение.
Синдром приобретенного иммунного дефицита – заболевание, которое вызывает вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). СПИД является последней стадией развития ВИЧ-инфекции, при которой иммунная система оказывается разрушенной и организм теряет способность сопротивляться инфекциям. В результате могут развиться "оппортунистические" болезни – те, которыми люди без ВИЧ почти не болеют или болеют крайне редко.
Признаками СПИДа могут быть:
гриппоподобное состояние (боль в горле, кашель, лихорадка, головная боль);
тошнота и рвота без видимых причин;
потение ночью и частое повышение температуры;
пневмония, герпес и туберкулез в анамнезе;
дерматит, онихомикоз, кандидоз;
воспаление лимфоузлов;
длительная диарея;
потеря веса.
При наличии одного и более названных симптомов необходимо обращаться за медицинской помощью. Это позволяет определить диагноз на ранних стадиях и назначить эффективное лечение. Как известно, на сегодняшний день ВИЧ-инфекцию лечат при помощи антиретровирусной терапии, которая позволяет пациентам вести нормальный образ жизни, а ее продолжительность не отличается от продолжительности жизни здоровых людей.Как передается ВИЧ
при незащищенных половых актах;
при переливании крови от зараженного человека и ее производных;
при многоразовом использовании шприцов и игл;
от матери ребенку при беременности и грудном вскармливании.
Чтобы избежать заражения, следует исключить частую смену половых партнеров и незащищенные половые акты. Категорически нельзя использовать уже бывшие в применении инъекционные иглы и шприцы, а также чужие зубные щетки, бритвы и другие предметы личной гигиены. В стоматологиях при оперативных вмешательствах должны использоваться только стерильные инструменты.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ООН заявили, что из-за пандемии прогресс в лечении ВИЧ/СПИДа может отодвинуться на десять лет назад.