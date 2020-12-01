День борьбы со СПИДом: что нужно знать о болезни

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Общество
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Всемирный день борьбы со СПИДом отмечают 1 декабря

Во вторник, 1 декабря, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Он был провозглашен ВОЗ в 1988 году с целью повысить осведомленность общества об эпидемии СПИДа, а также почтить память жертв заболевания.

Во многих странах мира в этот день проходят просветительские и диагностические мероприятия. OBOZREVATEL рассказывает, что это за болезнь, какие имеет симптомы и как можно предотвратить заражение.

Что такое СПИД

Синдром приобретенного иммунного дефицита – заболевание, которое вызывает вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). СПИД является последней стадией развития ВИЧ-инфекции, при которой иммунная система оказывается разрушенной и организм теряет способность сопротивляться инфекциям. В результате могут развиться "оппортунистические" болезни – те, которыми люди без ВИЧ почти не болеют или болеют крайне редко.

Всемирный день борьбы со СПИДом был провозглашен ВОЗ в 1988 году
Симптомы СПИДа

Признаками СПИДа могут быть:

  • гриппоподобное состояние (боль в горле, кашель, лихорадка, головная боль);

  • тошнота и рвота без видимых причин;

  • потение ночью и частое повышение температуры;

  • пневмония, герпес и туберкулез в анамнезе;

  • дерматит, онихомикоз, кандидоз;

  • воспаление лимфоузлов;

  • длительная диарея;

  • потеря веса.

При наличии одного и более названных симптомов необходимо обращаться за медицинской помощью. Это позволяет определить диагноз на ранних стадиях и назначить эффективное лечение. Как известно, на сегодняшний день ВИЧ-инфекцию лечат при помощи антиретровирусной терапии, которая позволяет пациентам вести нормальный образ жизни, а ее продолжительность не отличается от продолжительности жизни здоровых людей.

Как передается ВИЧ

  • при незащищенных половых актах;

  • при переливании крови от зараженного человека и ее производных;

  • при многоразовом использовании шприцов и игл;

  • от матери ребенку при беременности и грудном вскармливании.

Профилактика СПИДа

Чтобы избежать заражения, следует исключить частую смену половых партнеров и незащищенные половые акты. Категорически нельзя использовать уже бывшие в применении инъекционные иглы и шприцы, а также чужие зубные щетки, бритвы и другие предметы личной гигиены. В стоматологиях при оперативных вмешательствах должны использоваться только стерильные инструменты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ООН заявили, что из-за пандемии прогресс в лечении ВИЧ/СПИДа может отодвинуться на десять лет назад.

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