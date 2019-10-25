День автомобилиста 2019: короткие поздравления с праздником

День автомобилиста и дорожника в Украине празднуется в последнее воскресенье октября. В 2019 году этот праздник выпадает на 27 октября.
В Украине этот праздник был утвержден в качестве официального в 1993 году. Примечательно, что в советские времена этот праздник касался только водителей, однако в Украине решили поздравлять в этот день как автомобилистов, так и работников дорожной сферы. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе.
День автомобилиста - поздравления в стихах
Всех, кто знает толк в машинах,
За рулем кто просто ас,
Кто привык к дорогам длинным,
С праздником отличным вас!
Пусть авто вас не подводит.
Ни гвоздя, ни жезла вам!
Солнца — при любой погоде
И назло любым ветрам!
Счастья семьям, сил, удачи,
Дружбы, радостей, побед.
Близко пусть мечты маячат,
Пусть горит зеленый свет.
***
Кто за рулем не первый год,
Кто знает каждый поворот,
Того сегодня поздравляем
И от души добра желаем.
Пусть будет легкою дорога.
Желаем Вам здоровья много.
Удача будет пусть всегда.
Ну и ни жезла, ни гвоздя!
***
Рано утром, спозаранку
Ты садишься за "баранку",
Нажимаешь на педаль
И в авто несешься вдаль!
Сложной трассы победитель,
Замечательный водитель,
Поздравленья принимай,
Праздник весело встречай!
И пусть в День автомобилиста
Будет трасса гладкой, чистой.
Пусть удачи будет бездна.
Ни гвоздя тебе, ни жезла!
День автомобилиста - поздравления в прозе
Поздравляю с Днём автомобилиста. Ни гвоздя, ни жезла, ни слякоти, ни дыма, ни крепкого мороза, ни дорогого бензина, ни скучных поездок, ни трудных расстояний. Желаю всегда ездить с улыбкой и бодростью души, желаю за рулём своей машины чувствовать себя королём автострады да и всего мира!
***
Поздравляю с Днём автомобилиста. Желаю, чтобы зимой машина не промерзала, а дороги были нескользкими, чтобы весна была без слякоти и огромных луж, чтобы летом не приходилось часами сидеть в пробках в сопровождении духоты, чтобы осенью дороги были чистыми и дождь не мог помешать ни одной твое поездке. И, как говорится, ни гвоздя тебе, ни жезла!
***
С Днём автомобилиста. Автострад удачи, весёлой компании в пути, таланта вождения, осторожности за рулём, море приключений в жизни, отличных идей в голове, безупречных дорог впереди, игривого настроения, лирических моментов для души, интересных путешествий, свободы выбора, теплоты и любви родных желаю тебе!
День автомобилиста - открытки
День автомобилиста - видео
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