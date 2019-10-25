День автомобилиста 2019: короткие поздравления с праздником

День автомобилиста и дорожника в Украине празднуется в последнее воскресенье октября. В 2019 году этот праздник выпадает на 27 октября.

В Украине этот праздник был утвержден в качестве официального в 1993 году. Примечательно, что в советские времена этот праздник касался только водителей, однако в Украине решили поздравлять в этот день как автомобилистов, так и работников дорожной сферы. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе.

День автомобилиста - поздравления в стихах

Всех, кто знает толк в машинах,

За рулем кто просто ас,

Кто привык к дорогам длинным,

С праздником отличным вас!

Пусть авто вас не подводит.

Ни гвоздя, ни жезла вам!

Солнца — при любой погоде

И назло любым ветрам!

Счастья семьям, сил, удачи,

Дружбы, радостей, побед.

Близко пусть мечты маячат,

Пусть горит зеленый свет.

***

Кто за рулем не первый год,

Кто знает каждый поворот,

Того сегодня поздравляем

И от души добра желаем.

Пусть будет легкою дорога.

Желаем Вам здоровья много.

Удача будет пусть всегда.

Ну и ни жезла, ни гвоздя!

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***

Рано утром, спозаранку

Ты садишься за "баранку",

Нажимаешь на педаль

И в авто несешься вдаль!

Сложной трассы победитель,

Замечательный водитель,

Поздравленья принимай,

Праздник весело встречай!

И пусть в День автомобилиста

Будет трасса гладкой, чистой.

Пусть удачи будет бездна.

Ни гвоздя тебе, ни жезла!

День автомобилиста - поздравления в прозе

Поздравляю с Днём автомобилиста. Ни гвоздя, ни жезла, ни слякоти, ни дыма, ни крепкого мороза, ни дорогого бензина, ни скучных поездок, ни трудных расстояний. Желаю всегда ездить с улыбкой и бодростью души, желаю за рулём своей машины чувствовать себя королём автострады да и всего мира!

***

Поздравляю с Днём автомобилиста. Желаю, чтобы зимой машина не промерзала, а дороги были нескользкими, чтобы весна была без слякоти и огромных луж, чтобы летом не приходилось часами сидеть в пробках в сопровождении духоты, чтобы осенью дороги были чистыми и дождь не мог помешать ни одной твое поездке. И, как говорится, ни гвоздя тебе, ни жезла!

***

С Днём автомобилиста. Автострад удачи, весёлой компании в пути, таланта вождения, осторожности за рулём, море приключений в жизни, отличных идей в голове, безупречных дорог впереди, игривого настроения, лирических моментов для души, интересных путешествий, свободы выбора, теплоты и любви родных желаю тебе!

День автомобилиста - открытки

День автомобилиста - видео

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