День ангела Ольги 2018: поздравления и открытки

24 июля 2018 года Православная церковь вспоминает святую княгиню Ольгу.

OBOZREVATEL расскажет об этой святой, а также подскажет, как наилучшим образом порадовать всех Ольг с Днем Ангела.

Ольга правила Киевской Русью после гибели мужа, князя Игоря Рюриковича, на протяжении 15 лет – с 945 по 960 годы. Она известна тем, что была первым правителем, которая приняла христианство. Это случилось в 955 году в Константинополе – за 33 года до того, как Русь крестил князь Владимир. При крещении Ольга взяла себе имя Елена.

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Кстати, Владимир был ее внуком. Согласно одной из версий, именно Ольга способствовала тому, что в качестве государственной религии он избрал христианство.

К святой Ольге обращаются с молитвами о помощи вдовы и новообращенные христиане.

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Красавица Ольга ко всем благосклонна,

Умна и практична, и знает, как жить,

Мы рады поздравить ее, и желаем,

Лишь только улыбку и радость дарить!

Всегда оставайся такой же задорной,

Немного упрямой, но с чистой душой,

Ведь ждет на пути тебя счастье и солнце,

А мы дружно вместе привет шлем большой!

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Всё, о чём ты думала, мечтала,

Всё, о чём ты грезила в тиши,

Этим утром всё реальным стало -

Протяни же руки и возьми.

Будь смелее, действуй без опаски,

Не гляди на мнение других.

Мир раскрашен в радужные краски,

И счастливой отражаешься ты в них.

Ты прекрасна, Ольга, без сомнения,

Вся вселенная лежит у ног твоих.

В этот день, в твой праздник

Всё прекрасней ты в мечтах своих!

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Для Ольги поздравления

Я соберу в букет.

Хочу, чтоб их хватило

Тебе на сотню лет.

Чтобы судьба дарила

Любовь, и поминутно.

Чтоб в доме твоем было

Всегда тепло, уютно.

Чтоб счастье было рядом,

Чтоб ангелы хранили.

Желаю, чтобы в жизни

Все-все тебя любили!

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Поздравляю тебя, Ольга!

Дней желаю ярких только

И улыбок, доброты.

Пусть сбываются мечты.

И любви, чтоб на века,

И чтобы жизнь была легка.

И здоровья, и тепла,

Чтоб в душе весна цвела!

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В имени Ольга – величие, святость,

С давних времен оно славу несет.

Ты для всех близких – утеха и радость,

Везде уваженье тебе и почет.

Я пожелаю огромного счастья,

В сердце всегда откровенной весны.

Пусть в именины твои в одночасье

Сбудутся самые сладкие сны!

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Оленька как солнышко,

Как лучик золотой!

Ты как будто звездочка

С теплою душой!

Поздравляю, Ольга.

Люби, живи, цвети!

Счастья тебе столько —

Чтоб не унести!

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