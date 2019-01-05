''Дело в сексе'': психолог назвала причину появления буллинга в Украине

Одна из основных причин появления буллинга в Украине – то, что учителя не понимают, как работать с подростковой средой. Дети становятся взрослыми во все более раннем возрасте.

Такое мнение в эфире ObozTV выразила психолог Вера Романова. Она привела пример раннего взросления: в среднем по Украине дети вступают в половые отношения в 11-13 лет.

"Новость, конечно, шокирующая. Но в 5-6 классе реально это в большинстве случаев происходит. И вы уж простите, но после того как у подростков случился половой акт, для них авторитет учителя падает еще ниже", – заявила Романова.

По ее мнению, решением проблемы может стать уход от образа учителя как карательного органа. Например, дети до сих пор воспринимают школьные оценки именно как наказание.

www.kalyakimalyaki.ru

"Нужно выстраивать другие структуры, привлекать туда психологов, социальных работников. Перестать работать соцработником на уровне обеспечения и взыскания штрафов, а начать работать со средой, с семьей, с группой подростков, с группой учителей и взаимосвязями с подростками", – посоветовала психолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии буллингу (травле)". Новые меры наказания за травлю в школе включают в себя как крупные штрафы, так и исправительные работы.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.