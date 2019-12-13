Дело Шеремета: следствие назвало вероятного исполнителя

Досудебное расследование установило, что организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году был атошник и музыкант Андрей Антоненко.

Об этом говорится в текст подозрения другой фигурантки дела Яны Дугар, которую зачитали в суде, где ей выбирали меру пресечения. Такая же информация появилась на странице в Facebook адвоката другой подозреваемой – Юлии Кузьменко.

"Антоненко Андрей, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, совершая свои действия, чтобы привлечь внимание общественности к определенным политическим убеждениям ... решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство ", - говорится в подозрении.

Андрея Антоненко назвали организатором убийства Павла Шеремета

"Воплощая в действие свой преступный замысел, подыскал лиц, имеющих аналогичные с ним взгляды и намерения, чтобы привлечь внимание общества к национал-радикальных идей, которые, по их мнению, смогут изменить жизнь общества", - добавили в документе.

Убийство Шеремета

В то же время информации о наличии или отсутствии заказчика убийства по подозрению нет.

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