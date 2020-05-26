Дело о госизмене переводчика Гройсмана: СБУ приняла новое решение

Правоохранители сообщили о подозрении начальнику отдела разведывательного управления штаба Западного военного округа 74-го разведывательного центра Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Силовики ранее возбудили уголовное дело.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины. Его обвиняют в "подстрекании украинцев к государственной измене".

"Российский разведчик подстрекал граждан Украины к совершению государственной измены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности государства", – говорится в сообщении.

Станислав Ежов радио Свобода

Как отмечается, речь идет о подстрекательстве к государственной измене заместителя руководителя Протокола Кабинета министров, который в 2017 году согласился передавать спецслужбам РФ сведения в сфере обороны, экономики внешних отношений Украины, циркулировали в правительстве. Речь, очевидно о Станиславе Ежове, который работал с тогдашним главой правительства Владимиром Гройсманом.

Его задержали 20 декабря 2017 по подозрению в государственной измене. По информации СБУ, дипломат работал по указанию Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Вину он признал и был приговорен к 3 годам 28 дням лишения свободы. 3 июля его выпустили из-под стражи благодаря решению КСУ по жалобе экс-нардепа Надежды Савченко.

Сейчас фигуранту сообщили о подозрении в рамках дела по ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. СБУ продолжает досудебное расследование в отношении представителей Генштаба ВСУ России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины установила четырех террористов, причастных к гибели в Донбассе ровно два года назад сотрудников Центра специальных операций "А" СБУ – подполковника Руслана Муляра и прапорщика Юрия Журавлева.