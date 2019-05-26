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/Общество

Дело не в России: Портников сказал, что может уничтожить Украину

2.9тЧитать материал на украинском

Отсутствие демократии или ее упадок, а также поддержка обществом популизма может уничтожить Украину.

Такое мнение выразил журналист и публицист Виталий Портников, передает "Радио свобода". Он сравнил Украину с политическими процессами в России.

Портников подчеркнул, что демократия является смертельным оружием для империй и Россию Путина погубит лишь открытая правда и возможность честных дискуссий.

"Именно поэтому эти три десятилетия стали годами краха демократии в России и победы демократии в Украине. Потому что для выживания страны, которая отвергает имперский опыт и хочет стать самостоятельной европейской демократией, важные совсем другие правила. Если Россию Путина убьет правда, так Украину Майдана может убить ложь, единогласно поддержка популизма и олигархического реванша, непонимание большинством граждан главных вызовов и опасностей для нашей страны", - считает Портников.

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"Если современная Украина начнет когда-то напоминать современную Россию, она исчезнет с политической карты мира гораздо быстрее, чем нам кажется", - предупредил журналист.

Верховная Рада

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников предупредил украинцев о хаосе в стране из-за будущих парламентских выборов. По его словам, большие проблемы ждут "приспособленцев", которые будут искать "свое место под солнцем".

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Персона
Виталий Портников
Место
Украина
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Решетников Александр
Решетников Александр
Стокгольмский синдром Портниковой вступил в фатальную для головного мозга стадию. Как длительное общение с уголовниками приводит к деградации нравственных устоев, так и у Портниковой ослабленная гомосексуализмом мораль переродилась в уродливое образование дежурного Педрилыного жополиза. На то, что одним из слоганов Педрилыной платформы служит "вера", которая наряду с гомосятиной отвергает и воровство, шлюха внимания не обращает. "Здесь играем, а здесь рыбу заворачивали". Двойные стандарты и есть краеугольный камень деградации, и вот уже выборы Президента, прошедшие практически идеально, для Портниковой становятся антидемократической процедурой, а стадо зажравшихся свиней, четверть века пьющее украинскую кровь - элитой, венцом развития цивилизации.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А разве Окраина давно уже не гавно?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Господа костюлеголовые))) ржунемогу!! Вы сделали мой день!! Ахахахаааа!
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