"Дело не только в Москве": в ПЦУ назвали "безобразные" угрозы потери Томоса

Угрозы отзыва Томоса из Украины существуют. Такое может произойти, если в церкви не прекратятся противостояния между почетным патриархом Филаретом и предстоятелем ПЦУ Епифанием.

"Возможно, если такое безобразие продолжится, если недействующий патриарх продолжит в том же направлении и его будут поддерживать некоторые политики, а избранный предстоятель, бездействуя, будет молчать", — подчеркнул в интервью "Апострофу" митрополит Львовский Макарий (Малетич) — бывший предстоятель УАПЦ (Украинской автокефальной православной церкви).

Он отметил, что единая Поместная церковь должна войти в каноническое русло.

Митрополит Макарий Апостроф

"Я предложил собрать Синод и обратиться к Вселенскому Патриарху (по уставу он имеет высший суд над каждым архиереем) с просьбой рассмотреть поведение почетного патриарха Филарета. Не все со мной соглашаются: говорят, что мы самостоятельная церковь. Самостоятельные — сделайте сами! Не можете сами — обращайтесь к тем, кто может. Но не допустимо дальше позорить новосозданную церковь, которую 100 лет стремились получить украинский народ и духовенство", — заявил митрополит.

Макарий считает, что далее предстоятель митрополит Епифаний и члены Синода должны принять решение о молитвенном поминовении предстоятеля.

"А на богослужении с ним среди других архиереев со стороны должны стоять бывшие предстоятели УПЦ (КП) и УАПЦ. Тем более, что к объединенной церкви присоединились два архиерея с третьей православной церкви. Те решения нужно проголосовать, зафиксировать выставить на всеобщее обозрение. Тогда и Константинополю будет приятно, и даже Москва поймет, что у нас в церкви устанавливается порядок", — пояснил митрополит.

По его мнению, объединение всех трех крупнейших православных церквей зависит только от них же.

"Все зависит от нас: от нашего предстоятеля Епифания, а еще больше - от ситуации в нашей церкви. Если будут возникать ссоры, не христианские поступки, которые делает почетный патриарх, то никто к нам не придет. Чтобы было признание, нужно войти в каноническое русло, и чтобы в новой церкви был порядок, послушание. Однако для признания еще очень мало времени прошло. Дело не только в Москве. Обо мне тоже говорили, что Москва мной руководит. Причина тому — человеческая гордость и амбиции", — резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Макарий рассказал, что в 2015 году объединение украинской церкви не состоялось из-за амбиций патриарха Филарета.

Напомним, что в начале мая бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что на самом деле УПЦ КП не ликвидирована. Он выдвинул обвинения в адрес президента Петра Порошенко и главы Поместной церкви Украины митрополита Епифания в обмане, в связи с тем, что они вроде бы обещали Филарету, что именно он де-факто будет управлять новообразованной церковью. Филарет заявил, что обеспокоен нависшей угрозой над ПЦУ и Томосом о ее автокефалии.

По его словам, новая церковь может расколоться, а документ о признании ее независимости Константинополем могут отозвать.

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