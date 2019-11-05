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5 ноября • обновлено в 19:10
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Дело нацгвардейца Маркива: Геращенко рассказал о шагах Зеленского

1.7т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский поднимал вопрос по делу осужденного к 24 годам тюремного заключения в Италии украинского военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, отметив, что после вынесения приговора разговора было два.

Виталий Маркив

Виталий Маркив

"Радио Свобода"

"По моей информации, Зеленский провел два разговора с итальянским премьер-министром Конте, один из них по телефону, а второй во время встречи на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это была одна из ключевых тем, и президент обращался к премьеру с тем, чтобы итальянская власть следила, чтобы это было законным и справедливым решением", – рассказал заместитель министра, имея в виду будущее рассмотрение апелляции на приговор суда первой инстанции.

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Ответ итальянской же стороны сводится к одному, что "у них независимая судебная система, поэтому они не могут на это влиять", – отметил Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

  • Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, которые погибли 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

  • Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: в тот момент у ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

  • 12 июля Маркива приговорили к 24 годам заключения. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

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Тема
Эксклюзив
Персоны
Антон Геращенко Виталий Маркив
Место
Италия
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Гражданин Италии осужден за убийство другого гражданина Италии. Какое дело рагулям до этого?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Ещё поскачите с кастрюля и на голове и по кричите-свободу узникам Рима и италяку на гиляку
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Поца, казнившего героя Украины Петлюру, парижский суд оправдал полностью, за собаку он бы штраф получил. Карателю в Италии дали 24 года. Вот такой он весьмирснами
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