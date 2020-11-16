Дело Маркива стало важнейшей победой МВД и всей Украины, – Епифаний

Оправдание нацгвардейца Виталия Маркива и его освобождение из итальянской тюрьмы было приоритетной задачей для Министерства внутренних дел и стало большой победой для Украины.

Об этом сказал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний во время сюжета программы "Полицейская волна" на espreso.tv. Он отметил, что вся страна радуется тому, что имеет такого героя, как Маркив (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Совместными усилиями украинского государства, руководителей, молитвой, то есть все вместе мы сегодня радуемся, действительно радуемся, что у нас есть такой герой, который победил, выстоял, потому что надо иметь терпение, не все могут выстоять", – сказал Епифаний.

Он также напомнил, что министр внутренних дел Арсен Аваков изначально держал дело Маркива на личном контроле.

"Арсен Борисович сделал наверное больше, в самом начале он держал на контроле, я помню мы встречались, общались и это было для него приоритетом. Он ездил, участвовал в заседаниях и это очень важно, что министр помнит о каждом бойце, о каждом нацгвардейце", – подчеркнул Епифаний.

Напомним, ранее предстоятель ПЦУ вручил Маркиву орден Архистратига Михаила.

"Хотим отметить вас этой высокой церковной наградой – орденом святого Архистратига Михаила, который стоит во главе небесного воинства. Украина имеет достойных воинов, которые борются за нашу территориальную целостность и независимость. Благодаря нашим усилиям Украина станет сильным демократическим правовым государством", – сказал Епифаний в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.

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