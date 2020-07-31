Дело луцкого "террориста" Кривоша: в СБУ рассказали о 30 экспертизах

В рамках расследования против Максима Кривоша, которого обвиняют в захвате заложников в автобусе в Луцке, назначено 30 экспертиз.

Об этом на брифинге 31 июля рассказал начальник следственного отдела Управления СБУ в Волынской области Александр Хитрик, передает Интерфакс-Украина. Также допрошены более 30 свидетелей и 16 потерпевших.

"В частности, в уголовном производстве допрошены 16 потерпевших, назначено 30 экспертиз (взрывотехническую, судебно-баллистическую, экспертизу холодного оружия, автотовароведческую, лингвистическую), допрошено в качестве свидетелей 33 человека, проведен ряд обысков в местах пребывания подозреваемого", – отметил Хитрик.

В рамках лингвистической экспертизы будет проверена книга "Философия преступника", автором которой себя называет Кривош.

"Экземпляры данной книги были найдены во время проведения обысков по месту его проживания и пребывания. По этому литературному произведению назначена судебно-лингвистическая экспертиза", – приводит Укринформ слова сотрудника СБУ.

Хитрик добавил, что будут проверены заявления Кривоша и его психическое состояние.

Также на брифинге были продемонстрированы фотографии сувенирных купюр, которые обвиняемый предлагал водителю автобуса в качестве оплаты за проезд.

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