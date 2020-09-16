СНБО планирует защитить медиков от COVID-19: озвучен алгоритм

Примерно каждый пятый из всех украинцев, которые заболели коронавирусной болезнью, был работником системы здравоохранения. Сначала шокирующую статистику можно было объяснять тяжелым состоянием медицины в нашем государстве и бешеным дефицитом средств индивидуальной защиты в отечественных больницах. Сейчас же единственным объяснением высокой заболеваемости среди работников медицинской отрасли является низкое качество средств индивидуальной защиты, которые совсем не защищают их от заражения. При этом до сих пор в нашей стране за фальсификацию или продажу некачественных средств индивидуальной защиты не предусмотрено практически никакого наказания. Хотя Совет нацбезопасности и обороны Украины настаивает на введении такой ответственности – согласно взятым Украиной на себя международным обязательствам. Что предлагают изменить в СНБО и сможет ли это помочь приструнить мародеров от медицины и обуздать вирус – разбирался OBOZREVATEL.

Медики под ударом

13 249 медицинских работников заболели COVID-19 в Украине с момента, когда болезнь пришла в нашу страну. Только за последние сутки, за 15 сентября, вирус диагностирован у 149 врачей. Сколько случаев стали фатальными, точно сказать не может никто: в Министерстве здравоохранения об этих данных говорить не любят. Впрочем, по подсчетам журналистов, по состоянию на 11 сентября от COVID-19 умерло по меньшей мере 104 медика. А статистика свидетельствует: средний показатель летальности среди медиков от коронавируса по стране составил 0,8%. Больше всего врачей умерло в Кировоградской (3,4%) и Николаевской (2%) областях. Чаще всего сложное течение болезни, которая завершалась смертью, фиксировалось у медиков-женщин (66,3%), преимущественно умершие медики были старше 50 лет (этот возрастной порог преодолели 84,6% от тех, кто не смог справиться с болезнью).

Сейчас процент врачей и медсестер, которые подхватили вирус, составляет 10,3% от общего уровня заболеваемости. Такие данные 16 сентября озвучил министр здравоохранения Максим Степанов. И как бы странно это ни звучало – это еще не самая плохая ситуация. Ведь до недавнего времени медики составляли 20% от всех больных – и такое соотношение наблюдалось в нашей стране еще с весны.

Наказание фальсификаторов – часть международных обязательств Украины

Обязательства жестко реагировать на фальсификации медицинских изделий Украина взяла на себя еще в далеком 2012 году, подписав Конвенцию Совета Европы о подделке медицинской продукции и подобных преступлениях, угрожающих здоровью. С 1 января 2016 года она начала действовать.

Впрочем, от подписи к реальным действиям по защите украинский от поддельных лекарств или других медицинских изделий Украина переходить не спешила. И на протяжении многих лет ответственность за подобные преступления, стоившие многим нашим соотечественникам здоровья или даже жизни, практически не находила отражения в отечественном законодательстве. Точнее, за подделку лекарств получить наказание фальсификаторы хотя бы номинально рисковали, а вот производить и продавать другие товары медицинского назначения ненадлежащего качества они могли, совершенно не опасаясь ответственности.

Пандемия коронавируса, похоже, заставила государственных мужей несколько пересмотреть свое отношение к проблеме. Ведь смертельный вирус очень хорошо показал, что некачественные средства индивидуальной защиты могут убивать не хуже некачественных лекарств. А иногда - как, например, во время пандемии болезни, лекарства от которой человечество еще не придумало – такой фальсификат представляет угрозу безопасности государства.

Именно к такому выводу пришли в Совете национальной безопасности и обороны. И 10 сентября 2020 года СНБО в лице заместителя секретаря этого государственного органа Алексея Соловьева обратилось в Министерство обороны с просьбой в рамках имплементации Конвенции Совета Европы о подделке медицинской продукции зафиксировать в законодательстве ответственность за фальсификацию изделий медназначения наравне с ответственностью за фальсификацию лекарств. Тем более, что изобретать велосипед Минздраву не нужно: соответствующий законопроект был подан в парламент еще в апреля 2014 года по инициативе нардепа Виталий Немилостивого. Правда, тогда депутаты предложения коллеги поддержать не смогли: законопроект был отозван еще до того, как он попал на глаза парламентариям.

Пока же чиновники Минздрава могут наверстать упущенное время – и завершить дело, начатое предшественниками. Тем более, что ее важность сейчас, спустя 6 лет после того, как проблема была озвучена впервые, приобрела особую остроту.

Ответственность за фальсификат в медицине

До сих пор юридическая ответственность за незаконный оборот и фальсификацию медицинских изделий носит фрагментарный характер: перечень преступлений, наказание за совершение которых прописано в законодательстве – короткий. И касается он исключительно лекарственных препаратов.

Ключевая мысль законопроекта, разработанного нардепом Немилостивым в 2014-м году – проста и логична: если уж фальсификация лекарств и медицинских изделий несет одинаковую угрозу для здоровья и жизни человека – то и ответственность за такие деяния должна быть одинаковой. Как и предусмотрено в уже упоминавшейся Конвенции Совета Европы. Поэтому существующую юридическую ответственность за фальсификат лекарств предлагается унифицировать с ответственностью за подделку медицинских средств, начиная с доклинического изучения, клинических испытаний и регистрации медицинских изделий – и вплоть до продажи фальсификата.

К примеру, если сейчас статья 141 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность и от 3 до 8 лет заключения за проведение клинических испытаний без письменного согласия пациента или его представителя – в случае, если это привело к смерти или увечья человека – после принятия законопроекта она расширится и на медицинские изделия. То есть, за проталкивание некачественных защитных костюмов для медиков реально можно будет сесть в тюрьму.

Законопроектом также предлагается изменить статьи 305 УК – и закрепить серьезную ответственность за контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств, а также поддельных медицинских изделий.

Уголовные сроки и конфискация имущества предусмотрены и за производство и распространение фальшивых лекарственных средств для людей, тогда как менее опасные ветеринарные препараты и медицинские изделия, вещества, материалы и аксессуары до сих пор можно было подрабатывать, ввозить, хранить и продавать абсолютно безнаказанно. В случае принятия законопроекта в соответствующей статье кроме лекарств появятся и медицинские изделия.

В СНБО настаивают: заполнить законодательный пробел, которая позволяет безнаказанно ввозить и продавать на территории нашего государства откровенный хлам под видом изделий медицинского назначения, парламентарии должны как можно быстрее. Поэтому и призывают МОЗ изучить уже готовый законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения фальсификации изделий медицинского назначения (медицинских изделий)", дополнить и усовершенствовать его в случае необходимости – и положить конец беспорядку, который десятилетиями наблюдается в сфере обращения медицинских изделий . Это не будет стоить государству ни копейки – но позволит и людей защитить, и шаг в Европу сделать, и хотя бы начать выводить рынок медицинских изделий Украины из тени.

Ну и не путем замалчивания, а реальными действиями уменьшить страшную статистику смертности среди медиков, пострадавших от COVID-19.

Поэтому слово – за Минздравом, который сейчас имеет реальный шанс доказать: безопасность граждан Украины для чиновников министерства – не пустой звук. И в системе приоритетов ведомства она стоит значительно выше, чем возможность заработать на проведении тендеров, используя законодательные пробелы, позволяющие закупать под видом медицинских изделий невесть что.

А вот воспользуются ли чиновники этим шансом – увидим уже скоро.