Топ-темы:

СНБО планирует защитить медиков от COVID-19: озвучен план

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
1,5 т.
коронавирус

Примерно каждый пятый из всех украинцев, которые заболели коронавирусной болезнью, был работником системы здравоохранения. Сначала шокирующую статистику можно было объяснять тяжелым состоянием медицины в нашем государстве и бешеным дефицитом средств индивидуальной защиты в отечественных больницах. Сейчас же единственным объяснением высокой заболеваемости среди работников медицинской отрасли является низкое качество средств индивидуальной защиты, которые совсем не защищают их от заражения. При этом до сих пор в нашей стране за фальсификацию или продажу некачественных средств индивидуальной защиты не предусмотрено практически никакого наказания. Хотя Совет нацбезопасности и обороны Украины настаивает на введении такой ответственности – согласно взятым Украиной на себя международным обязательствам. Что предлагают изменить в СНБО и сможет ли это помочь приструнить мародеров от медицины и обуздать вирус – разбирался OBOZREVATEL.

Медики под ударом

13 249 медицинских работников заболели COVID-19 в Украине с момента, когда болезнь пришла в нашу страну. Только за последние сутки, за 15 сентября, вирус диагностирован у 149 врачей. Сколько случаев стали фатальными, точно сказать не может никто: в Министерстве здравоохранения об этих данных говорить не любят. Впрочем, по подсчетам журналистов, по состоянию на 11 сентября от COVID-19 умерло по меньшей мере 104 медика. А статистика свидетельствует: средний показатель летальности среди медиков от коронавируса по стране составил 0,8%. Больше всего врачей умерло в Кировоградской (3,4%) и Николаевской (2%) областях. Чаще всего сложное течение болезни, которая завершалась смертью, фиксировалось у медиков-женщин (66,3%), преимущественно умершие медики были старше 50 лет (этот возрастной порог преодолели 84,6% от тех, кто не смог справиться с болезнью).

Сейчас процент врачей и медсестер, которые подхватили вирус, составляет 10,3% от общего уровня заболеваемости. Такие данные 16 сентября озвучил министр здравоохранения Максим Степанов. И как бы странно это ни звучало – это еще не самая плохая ситуация. Ведь до недавнего времени медики составляли 20% от всех больных – и такое соотношение наблюдалось в нашей стране еще с весны.

Наказание фальсификаторов – часть международных обязательств Украины

Обязательства жестко реагировать на фальсификации медицинских изделий Украина взяла на себя еще в далеком 2012 году, подписав Конвенцию Совета Европы о подделке медицинской продукции и подобных преступлениях, угрожающих здоровью. С 1 января 2016 года она начала действовать.

Впрочем, от подписи к реальным действиям по защите украинский от поддельных лекарств или других медицинских изделий Украина переходить не спешила. И на протяжении многих лет ответственность за подобные преступления, стоившие многим нашим соотечественникам здоровья или даже жизни, практически не находила отражения в отечественном законодательстве. Точнее, за подделку лекарств получить наказание фальсификаторы хотя бы номинально рисковали, а вот производить и продавать другие товары медицинского назначения ненадлежащего качества они могли, совершенно не опасаясь ответственности.

Пандемия коронавируса, похоже, заставила государственных мужей несколько пересмотреть свое отношение к проблеме. Ведь смертельный вирус очень хорошо показал, что некачественные средства индивидуальной защиты могут убивать не хуже некачественных лекарств. А иногда - как, например, во время пандемии болезни, лекарства от которой человечество еще не придумало – такой фальсификат представляет угрозу безопасности государства.

Именно к такому выводу пришли в Совете национальной безопасности и обороны. И 10 сентября 2020 года СНБО в лице заместителя секретаря этого государственного органа Алексея Соловьева обратилось в Министерство обороны с просьбой в рамках имплементации Конвенции Совета Европы о подделке медицинской продукции зафиксировать в законодательстве ответственность за фальсификацию изделий медназначения наравне с ответственностью за фальсификацию лекарств. Тем более, что изобретать велосипед Минздраву не нужно: соответствующий законопроект был подан в парламент еще в апреля 2014 года по инициативе нардепа Виталий Немилостивого. Правда, тогда депутаты предложения коллеги поддержать не смогли: законопроект был отозван еще до того, как он попал на глаза парламентариям.

Пока же чиновники Минздрава могут наверстать упущенное время – и завершить дело, начатое предшественниками. Тем более, что ее важность сейчас, спустя 6 лет после того, как проблема была озвучена впервые, приобрела особую остроту.

Ответственность за фальсификат в медицине

До сих пор юридическая ответственность за незаконный оборот и фальсификацию медицинских изделий носит фрагментарный характер: перечень преступлений, наказание за совершение которых прописано в законодательстве – короткий. И касается он исключительно лекарственных препаратов.

Ключевая мысль законопроекта, разработанного нардепом Немилостивым в 2014-м году – проста и логична: если уж фальсификация лекарств и медицинских изделий несет одинаковую угрозу для здоровья и жизни человека – то и ответственность за такие деяния должна быть одинаковой. Как и предусмотрено в уже упоминавшейся Конвенции Совета Европы. Поэтому существующую юридическую ответственность за фальсификат лекарств предлагается унифицировать с ответственностью за подделку медицинских средств, начиная с доклинического изучения, клинических испытаний и регистрации медицинских изделий – и вплоть до продажи фальсификата.

К примеру, если сейчас статья 141 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность и от 3 до 8 лет заключения за проведение клинических испытаний без письменного согласия пациента или его представителя – в случае, если это привело к смерти или увечья человека – после принятия законопроекта она расширится и на медицинские изделия. То есть, за проталкивание некачественных защитных костюмов для медиков реально можно будет сесть в тюрьму.

Законопроектом также предлагается изменить статьи 305 УК – и закрепить серьезную ответственность за контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств, а также поддельных медицинских изделий.

Уголовные сроки и конфискация имущества предусмотрены и за производство и распространение фальшивых лекарственных средств для людей, тогда как менее опасные ветеринарные препараты и медицинские изделия, вещества, материалы и аксессуары до сих пор можно было подрабатывать, ввозить, хранить и продавать абсолютно безнаказанно. В случае принятия законопроекта в соответствующей статье кроме лекарств появятся и медицинские изделия.

В СНБО настаивают: заполнить законодательный пробел, которая позволяет безнаказанно ввозить и продавать на территории нашего государства откровенный хлам под видом изделий медицинского назначения, парламентарии должны как можно быстрее. Поэтому и призывают МОЗ изучить уже готовый законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения фальсификации изделий медицинского назначения (медицинских изделий)", дополнить и усовершенствовать его в случае необходимости – и положить конец беспорядку, который десятилетиями наблюдается в сфере обращения медицинских изделий . Это не будет стоить государству ни копейки – но позволит и людей защитить, и шаг в Европу сделать, и хотя бы начать выводить рынок медицинских изделий Украины из тени.

Ну и не путем замалчивания, а реальными действиями уменьшить страшную статистику смертности среди медиков, пострадавших от COVID-19.

Поэтому слово – за Минздравом, который сейчас имеет реальный шанс доказать: безопасность граждан Украины для чиновников министерства – не пустой звук. И в системе приоритетов ведомства она стоит значительно выше, чем возможность заработать на проведении тендеров, используя законодательные пробелы, позволяющие закупать под видом медицинских изделий невесть что.

А вот воспользуются ли чиновники этим шансом – увидим уже скоро.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

УкраинаКоронавирусСНБОмедики
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook