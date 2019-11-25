Дело Гандзюк: суд принял циничное решение по Мангеру

Председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк, уменьшили залог с 2,5 миллионов гривен до более 1 миллиона гривен.
Как сообщает "Следствие. Инфо", так Шевченковский районный суд Киеве 25 ноября частично удовлетворил ходатайство защитников Мангера, которые просили снизить сумму залога до 148 тысяч гривен.
Они обосновали это тем, что Мангеру в апреле изменили квалификацию преступления, в котором он подозревается. С тех пор ему инкриминируют заказ нанесение тяжких телесных, а не убийство (ч. 2 ст. 121 УК).
Владислав Мангер
Цензор.НЕТ
"Поскольку изменилась тяжесть преступления, в котором подозревается Мангера, то, соответственно, меняется и предельный размер залога", – сказал адвокат Дмитрий Ильченко.
Прокуроры ГПУ возражали против такого решения. И суд, в свою очередь, назначили залог в размере полтора миллиона гривен.
Как писал OBOZREVATEL:
31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября умерла в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщины", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер со своей стороны ответил, что никакого отношения к активистки не имел и не был с ней знаком.
15 февраля был внесен залог, и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
8 апреля Мангер был экстренно госпитализирован якобы из-за проблем с сердцем. Ему стало плохо после того, как 5 апреля на него надели электронный браслет, но 12 апреля он уже засветился на работе.
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