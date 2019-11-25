Дело Гандзюк: суд принял циничное решение по Мангеру

Председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк, уменьшили залог с 2,5 миллионов гривен до более 1 миллиона гривен.

Как сообщает "Следствие. Инфо", так Шевченковский районный суд Киеве 25 ноября частично удовлетворил ходатайство защитников Мангера, которые просили снизить сумму залога до 148 тысяч гривен.

Они обосновали это тем, что Мангеру в апреле изменили квалификацию преступления, в котором он подозревается. С тех пор ему инкриминируют заказ нанесение тяжких телесных, а не убийство (ч. 2 ст. 121 УК).

Владислав Мангер Цензор.НЕТ

"Поскольку изменилась тяжесть преступления, в котором подозревается Мангера, то, соответственно, меняется и предельный размер залога", – сказал адвокат Дмитрий Ильченко.

Прокуроры ГПУ возражали против такого решения. И суд, в свою очередь, назначили залог в размере полтора миллиона гривен.

Как писал OBOZREVATEL:

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