''Такая глупость'': блогер разнес ''переименование'' Крыма

Переименование территориально-административной границы АР Крым в условиях ее аннексии является глупостью.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал крымский блогер Леонид Кузьмин, отметив, что "сейчас не время делить то, чего нет".

"Как крымчанин я не поддерживаю переименование Крыма. Более того, я против добавления национальной приставки к слову "автономия". Для меня переименование — это только политический шаг", – сказал он.

"И вообще, это такая глупость переименовывать села, города, улицы или целые административные республики, когда они нам не подконтрольны", - добавил Кузьмин.

По его словам, он понимает стремления крымских татар, но не является сторонником крымскотатарской автономии как административной единицы в составе Украины.

"На сегодняшний день Крым - это многонациональный регион, в котором проживает около 100 народов, и делать его национальной республикой не имеет смысла", - считает Кузьмин.

Поэтому крымчанин предлагает свой компромиссный определения статуса крымскотатарского народа: "На мой взгляд, есть компромиссный вариант – это крымскотатарская культурная автономия в административных границах Крыма".

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