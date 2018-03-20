"Делают ужасную вещь": Киселев назвал главное преступление России в Крыму

В оккупированном Россией Крыму российские власти совершают абсолютное преступление, с точки зрения международных законов.

Как пишет в своем блоге на сайте "Новое время" журналист Евгений Киселев, это существенно утяжелит проблему с возвратом Крыма Украине.

"Очень часто украинские политики занимаются шапкозакидательством. Мол, никуда они не денутся, Крым к нам вернется. Мол, рано или поздно крымчане увидят, какой прорыв совершила Украина на пути строения демократического правительства, и вернутся обратно", - пишет он.

Киселев отмечает, что чем больше проходит времени с момента аннексии, тем сложнее становится процесс деаннексии.

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"Сейчас российские власти делают одну ужасную вещь, которая, с точки зрения международных законов, является абсолютным преступлением. Россия, условно говоря, осуществляет демографическую регуляцию населения Крыма: переселяет на полуостров россиян с материка, особенно подневольных государственных служащих, а на их место селит коренных крымских жителей. И если в необозримом будущем ситуация с возвращением Крыма начнет развиваться, состав населения полуострова к тому времени уже существенно поменяется. И это страшно утяжелит проблему", - пишет он.

Журналист уверяет, что сейчас существует серьезный дефицит ответственного подхода к конструированию долгосрочной крымской политики.

"Война, горячая или холодная, заканчивается либо победой, либо поражением, либо мирным договором, в основе которого всегда лежит компромисс. Как начинать переговоры с той будущей Россией, которая рано или поздно изменится, надо думать уже сейчас. Путин не вечный. Даже если он решит, как Си Цзиньпин, править до самой смерти, рано или поздно там все-таки будет другой политический режим", - пишет Киселев.

По его словам, Украина не может проиграть политическую войну за Крым, а выиграть ее с помощью силы или только юридических методов едва ли возможно.

"Нужно набраться терпения и готовиться к ведению разъяснительной и пропагандистской работы в Крыму – искать способ достучаться до сознания каждого крымчанина", - резюмирует журналист.

Как сообщал "Обозреватель", стало известно, как жителей Крыма сгоняли на российские выборы.