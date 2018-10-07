''Делали подкоп за спиной'': Ницой обвинила Венгрию в подковерных играх против Украины

Писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой считает, что Венгрия долгие годы лишь частично выполняла роль друга Украины, а на самом деле втихаря не оставляла планов осуществлять гуманитарную агрессию против нее.

Что касается скандала между странами, разгоревшегося на языковой почве, то он лишь проявил подлую стратегию Будапешта, которую он не афишировал длительное время. Такое мнение Ницой озвучила в эфире программы "Face 2 Face" на телеканале ZiK (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Какое дело венграм к территории Украины? Да, они защищают свое меньшинство, но ведь мы не лишили его языка меньшинства. То, что они были нашими друзьями, давайте делить это на два. Потому что двойные паспорта и двойное гражданство, и вмешательство в нашу страну осуществлялось ими уже давно. Разве нет? А это о чем свидетельствует? Что они нам делали подкоп тихо за спиной. А когда мы приняли этот закон, (об образовании. — Ред.) они просто вышли на "передовую" и уже откровенно заявили о своей позиции. Так, может, наоборот хорошо знать откровенную позицию, а не за спиной делать пакости нашей стране?" — сказала писательница.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ницой высказала мнение, что Украина совершенно бессмысленно пыталась найти языковой компромисс с Венгрией во вред себе, в то время, как соседняя страна даже не стремилась к нему, поскольку настроена полностью искоренить украинский язык на Закарпатье.