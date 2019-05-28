"Делаем ставки": украинцы бурно отреагировали на возвращение Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-главе Одесской области Михеилу Саакашвили, что вызвало бурное обсуждение в сети.
Так, некоторые высказали мнение, что такое решение игнорирует все нарушения, допущенные политиком как при пересечении границы Украины, так и во времена его президентства в Грузии.
Предположили также, что Саакашвили могут снова предложить место главы Одесской ОГА или даже премьер-министра. В сети отметили, что политик, вероятно, возвращается в Украину, для того, чтобы продолжить обещанную борьбу с коррупцией.
Михеил Саакашвили
Politeka
Пользователи обратили внимание и на то, что Зеленский в точности последовал совету президента России Владимира Путина, который рекомендовал вернуть экс-главе Грузии украинский паспорт.
Возврат Саакашвили при Зеленском это было дело времени, ему нужен соратник, очень мощный чтобы мочить Порошенко и Яценюка, но вот тут интересно как Михо будет уживаться с Аваковым— FCCO (@1936fcco) 28 мая 2019 г.
@Vremya_Pokazhet Зеленский Саакашвили опять в Одессу рулить отправит?Гражданство вернул,теперь должность верни!Он опять на борьбу с коррупцией рванёт.теперь с коррупцией Зеленского))).А Петюня будет через границу прорываться)))— Дядя Серёжа (@NiceMars2013) 28 мая 2019 г.
Саакашвили - в премьеры!— Eugene Zhilkin (@ezhilkin) 28 мая 2019 г.
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.— (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) 28 мая 2019 г.
Меньше месяца назад Путин говорил, что это было бы справедливо
Приказ отдан - приказ исполнен 😀
Осталось назначить Саакашвили обратно рулить Одесской областью и попросить его агитировать за партию Кернеса-Труханова. А потом опять уволить и отобрать гражданство.— Лось (@al_gedz) 28 мая 2019 г.
На призыв Зеленского к украинцам всего мира вернуться на родину, отозвался только один Саакашвили.— Голос Мордора (@spacelordrock) 21 мая 2019 г.
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Делаем ставки, как скоро его снова начнут гонять по крышам.— Голос Мордора (@spacelordrock) 28 мая 2019 г.
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 28 мая 2019 г.
Приключения продолжаются :)
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение украинского гражданства.
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