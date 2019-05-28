"Делаем ставки": украинцы бурно отреагировали на возвращение Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-главе Одесской области Михеилу Саакашвили, что вызвало бурное обсуждение в сети.

Так, некоторые высказали мнение, что такое решение игнорирует все нарушения, допущенные политиком как при пересечении границы Украины, так и во времена его президентства в Грузии.

Предположили также, что Саакашвили могут снова предложить место главы Одесской ОГА или даже премьер-министра. В сети отметили, что политик, вероятно, возвращается в Украину, для того, чтобы продолжить обещанную борьбу с коррупцией.

Михеил Саакашвили Politeka

Пользователи обратили внимание и на то, что Зеленский в точности последовал совету президента России Владимира Путина, который рекомендовал вернуть экс-главе Грузии украинский паспорт.

Возврат Саакашвили при Зеленском это было дело времени, ему нужен соратник, очень мощный чтобы мочить Порошенко и Яценюка, но вот тут интересно как Михо будет уживаться с Аваковым — FCCO (@1936fcco) 28 мая 2019 г.

@Vremya_Pokazhet Зеленский Саакашвили опять в Одессу рулить отправит?Гражданство вернул,теперь должность верни!Он опять на борьбу с коррупцией рванёт.теперь с коррупцией Зеленского))).А Петюня будет через границу прорываться))) — Дядя Серёжа (@NiceMars2013) 28 мая 2019 г.

Саакашвили - в премьеры! — Eugene Zhilkin (@ezhilkin) 28 мая 2019 г.

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Меньше месяца назад Путин говорил, что это было бы справедливо



Приказ отдан - приказ исполнен 😀 — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) 28 мая 2019 г.

Осталось назначить Саакашвили обратно рулить Одесской областью и попросить его агитировать за партию Кернеса-Труханова. А потом опять уволить и отобрать гражданство. — Лось (@al_gedz) 28 мая 2019 г.

На призыв Зеленского к украинцам всего мира вернуться на родину, отозвался только один Саакашвили. — Голос Мордора (@spacelordrock) 21 мая 2019 г.

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Делаем ставки, как скоро его снова начнут гонять по крышам. — Голос Мордора (@spacelordrock) 28 мая 2019 г.

Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины



Приключения продолжаются :) — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 28 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение украинского гражданства.

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