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/Общество

"Делаем ставки": украинцы бурно отреагировали на возвращение Саакашвили

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Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-главе Одесской области Михеилу Саакашвили, что вызвало бурное обсуждение в сети.

Так, некоторые высказали мнение, что такое решение игнорирует все нарушения, допущенные политиком как при пересечении границы Украины, так и во времена его президентства в Грузии.

Предположили также, что Саакашвили могут снова предложить место главы Одесской ОГА или даже премьер-министра. В сети отметили, что политик, вероятно, возвращается в Украину, для того, чтобы продолжить обещанную борьбу с коррупцией.

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Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

Politeka

Пользователи обратили внимание и на то, что Зеленский в точности последовал совету президента России Владимира Путина, который рекомендовал вернуть экс-главе Грузии украинский паспорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение украинского гражданства.

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Персона
Михеил Саакашвили
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Пупкин Филлип
Пупкин Филлип
По возвращению надо передать его грузинской полиции, пусть доказует суду Грузии, что его реформы работают.
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Саакашвили враг Авакова, Коломойского, Луценко. А ещё Саакашвили через время обгадит и Зеленского. Намечается цирк.
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Grich Lara
Grich Lara
Сміх і гріх
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