В Украине начали возвращать старые названия городов: один населенный пункт уже переименовали

В Верховной Раде случился прецедент – комитет по самоуправлению решил вернуть селу на Львовщине декоммунизированное название. Теперь дело за голосованием в зале Верховной Рады.

В тоже время в Верховном Суде слушается дело об отмене решения о переименовании Кропивницкого. Станет ли это началом возвращения советских названий населенным пунктам в Украине? Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Первый пошел?

В селе Мармузовичи на Львовщине до сих пор кипят страсти. Это название селу вернули в 2016 году после принятия "Закона о декоммунизации". Надо отметить, что Мармузовичами село называлось до 1630 года. Затем его называли Ферлиевка, а в 1946 году оно стало Андреевкой – в честь погибшего коммунистического активиста Андреева, который возглавил тут первую машинно-тракторную станцию (МТС). Проукраинские повстанцы подорвали дом, в котором проходило заседание МТС, и Андреев погиб.

Село Андреевка на Львовщине Радио Свобода

Именно поэтому в 2016 году на волне борьбы с коммунистическими названиями селу и вернули историческое имя. Хотя у сельсовета было время предложить депутатам свой вариант названия села, но они этого не сделали.

Однако в селе не все поддержали новое название Мармузовичи, а сельский совет и вовсе продолжил именовать себя Андреевским. Местные депутаты проголосовали, чтобы вернуть себе название Андреевка, и их поддержала Львовский областной совет.

Такая вывеска в Мармузовичах висит до сих пор Радио Свобода

Хотим жить с апостолом Андреем

Селян поддержала и местная церковь УГКЦ. Там считают, что Андреевка называется не в честь погибшего коммуниста, а в честь апостола Андрея. И в украинском варианте названия нужно ставить ударение на букву "і" – "Андріївка".

"Тут от Мармузовичей осталась только треть территории. Например, наша церковь Святого Николая никакого отношения к Мармузовичам не имеет. Когда в 1630 году татары спалили Мармузовичи, то сюда потом селились другие люди, и село стало называться Ферлиевка", – рассказывает историю села местный священник церкви Святого Николая УГКЦ Евгений Мигаль.

Церковь Святого Николая в селе Мармузовичи Буська РГА

По его мнению, местные жители не ассоциируют название села с погибшим коммунистом, а считают, что живут под покровом Андрея Первозванного. "Люди давно об этом говорили, и если бы это задокументировали, сейчас не было бы никаких проблем. А так теперь у жителей много мороки с документами", – поясняет Евгений Мигаль.

Как сообщил бывший глава Института Национальной памяти, депутат ЕС Владимир Вятрович, комитет ВР Украины по вопросам местного самоуправления поддержал инициативу жителей Мармузовичей. "Стыдно, что мои земляки галичане таким образом могут запустить процесс рекоммунизации. Стыдно, что члены громады во главе со священником УГКЦ говорили, что название села не имеет отношение к коммунистам и происходит от апостола Андрея. Завтра кто-то захочет Днепр переименовать в Днепропетровск – в честь апостола Петра", – написал в Facebook Вятрович.

Правда, Мигаль уверяет, что никто в селе не против декоммунизации.

Никакого возвращения не будет

В комитете по самоуправлению ВР, который и поддержал жителей села в возвращении им старого названия, уверяют, что никакого редекоммунизации не будет.

"Это все манипуляции. Там нет возвращения советского названия. А есть обращение Львовского областного совета и сельсовета с просьбой дать селу название в честь апостола Андрея", – говорит депутат "Слуги народа", глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин.

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Он считает, что жителей этого села поддержали депутаты Галичины единогласно, а это значит, что о возвращении к коммунистическому названию речи не может быть. "Львовский облсовет абсолютно не лоялен к "Слуге народа", там даже нет наших представителей, а они поддержали представителей села", – аргументирует Безгин.

На очереди Кропивницкий

Правда, прецедент с возвращением одному селу старого названия под видом нового может стать примером для того, чтобы и другие противники переименований ринулись бы в суды. Например, на очереди Кропивницкий.

До сих пор в Верховном Суде слушается дело об отмене голосования за переименование Кировограда в Кропивницкий. Его инициатор – бывший депутат от БПП, врач из Кропивницкого Константин Ярынич. Он является сторонником переименования его города в Елисаветград.

Кировоград переименовали в Кропивницкий ТСН

"Я как депутат должен был слышать, что говорят люди, которые меня выбрали. И все говорили, что не поддерживают название Кропивницкий. И эта позиция совпадает с моей личной позицией. Потому что я не приемлю насилие над историческими ценностями и мнением большинства", – поясняет Ярынич.

Он уверяет, что название Елисаветград не связан с именем российской императрицы Елизаветы, из-за которой декоммунизаторы и отвергали это название. "Там даже написание букв разное – ЕлиЗаветград и ЕлиСаветград. Это в честь святой Елисаветы. Но учитывая войну с Россией, тогда это название связывали с русским миром. Я считаю, когда не будет войны с Россией, это название вернется", – уверен Ярынич.

Но в суде Ярынич настаивает на отмене голосовании за переименование в Кропивницкий, потому что считает, что депутаты допустили много нарушений. "Там были нарушения на каждом этапе голосования. Я все изложил в своем иске. Суд затягивается, постоянно переносится. Но я считаю, что если не будет политического давления, то суд примет только одно решение", – говорит Ярынич.

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В частности его не устраивает, как прошло голосование в зале ВР, под елочку. "Все уже знают, что наступают каникулы. И Парубий говорит, что есть еще один вопрос, которого нет в повестке дня. Но который нужно проголосовать, потому что от нас этого требует общественность и ждут ребята, которые воюют. Никакого доклада не было, ни как называется голосование. И все как стадо проголосовали", – возмущается Ярынич.

Депутат Безгин уверяет, что потока переименований в обратную сторону не будет. "Каждый конкретный случай исследуется отдельно. Если нам навязывают Жуковку в честь Жукова или Елисаветград, то это предмет отдельного исследования и здравого смысла", – говорит Безгин.

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Юристы считают, что решить вопрос с переименованием через суд вполне возможно. Правда, для этого нужно серьезное обоснование.

"В суд может обратиться громада, чьи права нарушены. Это не запрещено, любой человек может защищать свои права. Другой вопрос, что необходимо представить аргументы и доказательства. Если они будут, то вполне реально выиграть суд", – считает адвокат Виталий Наум.

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