Декоммунизация проспекта Жукова в Харькове: горсовет вынес скандальное решение

Харьковский горсовет 19 июня проголосовал за возвращение названия проспекта Жукова, который в 2016 году был переименован в пр. Григоренко в рамках декоммунизации.

За возвращение названия в честь советского полководца проголосовали 59 городских депутатов, еще 13 были против, пишет MediaPort.

Такое решение депутаты обосновали тем, что "жизнь и деятельность Георгия Жукова связана с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также освобождением Харькова во времена Второй мировой войны".

В ходе заседания пытались высказаться представители общественности. Активист Игорь Рассоха отметил, что депутаты своим решением нарушают закон.

Снять вопрос с рассмотрения также требовал внефракционный депутат Игорь Черняк, но его предложение даже не вынесли на голосование.

Заседание

Тем временем под стенами Харьковского горсовета собрался митинг националистический организаций и партий, в том числе "Свобода" и "Национальный корпус".

Памятник Жукову в Харькове MyKharkov.info

Предложение отменить деккомунизацию проспекта и вернуть имя Жукова прозвучало в электронной петиции, зарегестрированой на сайте местного горсовета 8 мая. Ее публично поддержал скандально известный мэр Харькова Геннадий Адольфович Кернес. Всего за документ проголосовали около 5,5 тысяч человек.

Харьковский горсовет 112.ua

В Украинском институте национальной памяти ранее предупреждали Харьковский горсовет, что отмена переименования прямо противоречит сразу нескольким законам.

Проспект Григоренко Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в Харькове 2 июня активисты свалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Перед этим произошли стычки между спецназом полиции и активистами. Правоохранители пыталась разогнать их с применением спецсредств.

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