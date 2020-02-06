"Бульдозер, зачищавший все украинское": в сети жестко отреагировали на почести в Раде для экс-главы Верховного Совета УССР

В четверг, 6 февраля, в Верховной Раде депутаты минутой молчания почтили память единственной женщины, которая когда-либо возглавляла президиум Верховного Совета УССР, Валентины Шевченко.

Инициатором чествования стала депутат Наталья Королевская из фракции ОПЗЖ, сообщает 24 Канал. Это вызвало волну критику в сети.

Заседание Верховной Рады начали с минуты молчания 24 Канал

Журналист Мирослава Барчук на своей странице в Facebook отметила, что Шевченко была одной из самых жестоких руководителей советской Украины и влиятельных "катков" советского "бульдозера", который зачищал украинскую культуру.

"Принудительно загнать киевлян на первомайский парад 1986 года, когда северный ветер дул с Припяти на Киев и максимально поднял радиационный фон - это также ответственность Валентины Шевченко. Позже она объясняла, что "таким было указание из Москвы"", – написала Барчук.

По ее словам, у Шевченко была репутация железного сапога на счет деятелей культуры и актеров, а также угнетателя всякого свободомыслия и диссидентства.

"Она была и осталась функционером эпохи Щербицкого - эпохи настойчивого уничтожение всего украинского. Последние годы этой эпохи - время, когда она возглавляла Верховный Совет УССР - был временем, когда руководство УССР сопротивлялось любым изменениям, которые начал в Советском Союзе Горбачев", – рассказал на своей странице в Facebook журналист Виталий Портников.

Он подчеркнул, что Шевченко позорила украинскую национальную символику с кремлевской трибуны под одобрительные аплодисменты послушного шовинистического большинства.

Валентина Шевченко stuki-druki.com

Ранее OBOZREVATEL писал, что 3 февраля на 85 году ушла из жизни экс-глава президиума Верховного Совета УССР, уроженка Кривого Рога Днепропетровской области Валентина Шевченко. Она скончалась ночью в Киеве, где в последнее время проходила лечение в клинике "Феофания".

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