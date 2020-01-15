МАУ гарантовано не економить на безпеці.

Стежачи за новинами про іранську трагедію ми дізналися, що задля безпеки пасажирів компанія оновлює борти, навіть до добре навчених пілотів підсаджує інструкторів, постійно проводить тренінги для льотчиків. Про ще тьму безпекових фішок МАУ нам не відомо, але мені вже точно буде безпечніше сідати на літак цієї компанії, ніж економного лоукостера.

До речі, про затримки рейсів.

Коли вас просять зачекати, то можливо якийсь тубільний аеропорт перевантажив борт багажем, і пілот розпорядився зменшити навантаження. Так, зокрема, було в Тегерані. Тому годинку - півтори, - заради такої світлої мети, не гріх і зачекати. По статусах ФБ бачу, як це дратує багатьох... Але ж тут зрозуміла мета, подумайте, можливо, варто інколи пришпорити гнів...

За щирість компанії

Поки майже весь офіційний бомонд країни:

- чи то грів пузо,

- чи озвучував ідіотські причини трагедії,

- чи то порушував для прикриття власної дупи лякливі кримінальні справи.

...представники компанії вийшли до людей. Вони тоді ще не знали ні причин трагедії, ні чим завершиться слідство, і що буде з самою компанією... (Навіть важко уявити, що було б з нашим національним перевізником в разі, якщо перша ляклива версія нашої влади виявилася правдивою)... Топи МАУ вийшли перед камери, і вся країна бачила в цей момент їх обличчя.

Тому... Світла пам'ять екіпажу того рейсу, життя яких залишися навічно в небі...

Хочу подякувати всій команді та особисто Арону Мейбергу та Євгенію Дихне. За щирість (вже не повторюватимусь в поясненнях) і знаю, як вам складно.

#ЛітайМАУ... Літай українським.

У компанії змінився менеджемент і фінансова політика, переконаний, незабаром вона стане ще кращою, і овербукінг, на який багато хто нарікає, теж зведеться до мінімуму...

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