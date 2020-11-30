Декабрь в Украине будет по-настоящему зимним: синоптик дал прогноз на месяц

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
1,4 т.

  • Произойдет постепенное снижение температуры на большей части Украины, а особенно в восточных областях

  • В западных областях наоборот темепатура будет на 1-3 градуса выше нормы

  • Количество осадков на большей части Украины будет на 10-50% меньше климатических показателей

Особенно похолодает в восточных областях

Согласно прогнозу погоды на декабрь, первый календарный месяц зимы в Украине будет холодным.

Как сообщил в Facebook кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич, произойдет постепенное снижение температуры на большей части Украины, а особенно в восточных областях (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

По его словам, на востоке первый календарный месяц зимы вероятнее станет по-настоящему зимним со среднемесячной температурой ниже нормы на 1-3 градуса.

"В западных областях наоборот – за счет преобладания южных и юго-восточных потоков, будет происходить вынос тепла из Балканского полуострова, поэтому температурный фон в регионе будет на 1-3 градуса выше климатических показателей", – отметил Кибальчич.

Количество осадков на большей части Украины, за исключением западных и южных областей, ожидается ниже нормы на 10-50% за счет доминирования антициклонической формы циркуляций.

"Индекс Арктического колебания ожидается в декабре отрицательным, что означает ослабление западного переноса и усиление антициклонального поля над северной Евразией. Известно, что если давление между Скандинавией и Шпицбергеном растет, то индекс колебания идет в минус. Сейчас происходит именно такая ситуация. А это является индикатором холодного декабря в восточной Европе", – пояснил синоптик.

Facebook Игоря Кибальчича
Facebook Игоря Кибальчича
Facebook Игоря Кибальчича
Facebook Игоря Кибальчича
Facebook Игоря Кибальчича

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что последняя декада декабря должна быть теплой, и только к концу года возможны незначительные заморозки и снег.

УкраинаПрогноз погодысиноптикпогода