Декабрь в Украине будет по-настоящему зимним: синоптик дал прогноз на месяц

Согласно прогнозу погоды на декабрь, первый календарный месяц зимы в Украине будет холодным.

Как сообщил в Facebook кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич, произойдет постепенное снижение температуры на большей части Украины, а особенно в восточных областях (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

По его словам, на востоке первый календарный месяц зимы вероятнее станет по-настоящему зимним со среднемесячной температурой ниже нормы на 1-3 градуса.

"В западных областях наоборот – за счет преобладания южных и юго-восточных потоков, будет происходить вынос тепла из Балканского полуострова, поэтому температурный фон в регионе будет на 1-3 градуса выше климатических показателей", – отметил Кибальчич.

Количество осадков на большей части Украины, за исключением западных и южных областей, ожидается ниже нормы на 10-50% за счет доминирования антициклонической формы циркуляций.

"Индекс Арктического колебания ожидается в декабре отрицательным, что означает ослабление западного переноса и усиление антициклонального поля над северной Евразией. Известно, что если давление между Скандинавией и Шпицбергеном растет, то индекс колебания идет в минус. Сейчас происходит именно такая ситуация. А это является индикатором холодного декабря в восточной Европе", – пояснил синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что последняя декада декабря должна быть теплой, и только к концу года возможны незначительные заморозки и снег.