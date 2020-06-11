Действия президента России Владимира Путина в Украине в 2014 году (аннексия украинского полуострова Крым и война на Донбассе) могут быть следствием психологической травмы, полученной им во время работы в Дрездене (Германия).

Об этом сказано в книге бывшего московского корреспондента Financial Times Кэтрин Белтон "Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад", пишет "Российская служба BBC".

"Риторика и государственная пропаганда, сопровождавшие военные действия (России в Украине), похоже, были отражением острой паранойи, которая преследовала Путина и его людей со времени оранжевой революции 2004 года и задолго до этого: когда Путин наблюдал за развалом советской империи из особняка КГБ над Эльбой в Дрездене", – пишет Белтон, добавляя, что в 2014 году путинский режим неожиданно показал свое истинное лицо.

Действия Путина в Украине вызваны психологической травмой – российская писательница

Примерно в то время, когда Путин прибыл в Дрезден, Западная Германия стала важнейшим источником контрабанды технологий и высокотехнологичных товаров в СССР и ГДР, пишет Белтон.

Незадолго до этого Владимир Ветров, занимавшийся военно-технической разведкой, передал на Запад детальную информацию о советском промышленном шпионаже на Западе. В результате только из Франции было выслано 47 советских разведчиков, а фокус работы советских спецслужб сместился на Германию.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Путин хотел в 2020 году поделить Украину по Днепру и захватить ее новые территории.