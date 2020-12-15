Дейнеко сказал, сколько километров границы с Россией осталось обустроить Украине

Не менее 1,5 тыс. километров границы с Россией еще требуют инженерного обустройства.

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко в интервью "Интерфакс-Украина". Несмотря на пандемию и дефицит госбюджета, пограничники могут частично реализовать проект "Стена" своими силами, уточнил он.

Дейнеко рассказал, что в Сумской области работа над обустройством границы с РФ еще не начиналась – это 568 км границы. На участке Черниговской области, по его словам, обустроены 10% – остается еще 250-270 км. В Луганской области сделано 110 км, еще надо сделать около 380 км, отметил он.

По словам главы Госпогранслужбы, в конце ноября пограничники получили разрешение на осуществление хозяйственной деятельности.

"Теперь мы сами будем производить колючую проволоку "Егоза". Закупать ее очень дорого... Будем производить колючую проволоку исключительно для своих нужд, речь не идет о возможности реализации", – сказал Дейнеко.

Также пограничная служба может собственными силами, техникой и инженерными подразделениями осуществлять инженерное обустройство границы, уточнил он. В частности, выкапывать противотранспортные рвы и обустраивать контрольно-следовую полосу.

По словам Дейнеко, для того, чтобы начать реализацию этого, службе необходимо "немного увеличить бюджет на закупку горюче-смазочных материалов, но все-таки это будет гораздо дешевле, чем с привлечением подрядных организаций".

Помощь пограничникам потребуется только в строительстве рокадных дорог и наблюдательных вышек.

"Но мы работаем с нашими партнерами, в том числе стратегическими, и пытаемся получить оборудование, а именно видеокамеры, тепловизоры от них. Поэтому я думаю, что нам удастся значительно снизить стоимость этого проекта", – отметил главный пограничник Украины.

Дейнеко рассказал, что европейские партнеры видят изменения в ведомстве и охотно помогают.

"Хотя хотелось бы, чтобы эта помощь была больше. Мы же не только себя защищаем, мы защищаем Европу, фактически стоим на границе между Россией и Европой", – уточнил он.

По мнению Дейнеко, Госпогранслужбе Украины нужны от западных партнеров не деньги, а хорошего качества камеры, тепловизоры.

По информации Дейнеко, его ведомство за последний год получило на инженерное обустройство границы с Россией 400 млн грн. В целом проект начинался с цифры 4,1 млрд грн, в дальнейшем был сокращен до 2,5 млрд грн, уточнил он.

"За все эти годы мы получили 1,7 млрд грн. И я не могу сейчас сказать, что у нас завершен с готовностью "под ключ" участок государственной границы хотя бы в одной области", – сказал он.

Дейнеко привел пример Эстонии, которая в июне текущего года заявила о намерении осуществить инженерное обустройство своего участка границы с РФ протяженностью 135 км. Там на работы выделили почти 1 млн евро (примерно 33,9 млн грн) на 1 км.

"В Украине протяженность государственной границы с РФ составляет почти 2300 км. Можете посчитать, сколько нам надо средств. Это почти 2,3 млрд евро (примерно 77,9 млрд грн)", – сказал Дейнеко.

Что известно о проекте "Стена"

Его инициатором был экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Речь шла об инженерном обустройстве государственной границы между Украиной и РФ; реализация проекта началась в Харьковской области в 2014 году.

Также в рамках проекта было запланировано строительство "реальной границы" между странами в Черниговской, Сумской и Луганской областях, а также на территории, прилегающей к временно оккупированному Крыму.

Строительство "Стены" должны были завершить в 2018 году, однако эти сроки многократно переносили. Сейчас проект планируют завершить до 2025 года.

Известно о нескольких уголовных делах, возбужденных за хищение бюджетных средств при реализации проекта.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Министерство финансов не согласовало проект Госпогранслужбы по увеличению до 4,5 млрд грн финансирования строительства "Стены" на границе с Россией.

Предложенный пограничниками объем финансирования проекта на 2020-2025 годы в сумме 4,5 млрд грн превышает указанный в действующем распоряжении в 3,8 раза, или на 3,3 млрд грн, говорится в ответе министерства на запрос ГПСУ.