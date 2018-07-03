"Де*ильноватые, противно": на Херсонщине разгорелся языковой скандал из-за переселенцев

Один из начальников отдела ведения Государственного реестра избирателей Голопристанской районной государственной администрации Херсонской области Юрий Яровой назвал русскоязычных переселенцев с Донбасса "де*ильноватыми".

Свое мнение он выразил под постом переселенки Елены Татьянченко, которая раскритиковала людей за использование русского языка на Facebook.

"Почему вы неистово продолжаете отстаивать свое "право" говорить по-русски и пренебрегать, унижать украинский язык? Почему вы думаете, что глупая фраза "Я с Крыма (Донецка, Ясинаватай, Луганска)" дает вам право насаждать русскую культуру в городах, которые дали вам убежище? И почему после этого вы считаете, что можете называть себя "хорошими людьми" и рассчитывать на наше сочувствие, понимание и поддержку, если ваша цель - уничтожить нас?" - написала Татьянченко.

"Ко мне тоже такие иногда приходят за справками. Немного дебильноватые, не знают как буква "і" пишется. Противно", - ответил Яровой.

Мнения пользователей сети относительно самого поста и комментария чиновника разделились. Одни стали на сторону автора, заявив, что переселенцы обязаны знать украинский, другие же стали на защиту русского языка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Винниччине произошел языковой скандал с ветераном АТО.