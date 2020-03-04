На коронавирусе в Украине зарабатывают мошенники: маски взлетели в цене и пропали из аптек

В Украине официально подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-2019. На фоне этого ожидается усиленная волна спроса на медицинские маски и противовирусные препараты в украинских аптеках.

Нехватка масок наблюдается в стране уже около месяца, кое-где еще можно найти товар в наличии, но в основном ситуация плачевная. Почему так произошло, и когда маски появятся в продаже – узнавал OBOZREVATEL.

Главное:

В аптеках дефицит медицинских масок, а которые остались в наличии, поднялись в цене.

В интернете на продаже масок активизировались мошенники.

Большие партии масок идут за границу, но чиновники обещают решить проблему дефицита.

В Минздраве подчеркивают, что скупать маски здоровым людям бессмысленно, они не защищают от вирусов.

Аптеки пусты

Проблемы с покупкой медицинских масок можно было заметить еще с начала февраля, только какое-то время они были в наличии, но цены с каждым днем стремительно росли.

Так, если в обычное время маски стоили в среднем 50 коп., буквально за несколько дней цена поднялась до 1-2 грн, а в средине февраля их продавали уже по 8 грн за штуку.

Медицинские маски

На начало марта покупка медмасок превратилась в настоящий квест. Несмотря на огромное количество аптек по Украине и Киеву, в частности, зайдя по дороге в четыре аптеки, товара нигде в наличии нет. Когда будут поступления, тоже никто не знает.

На аптечных сайтах ситуация чуть лучше, иногда маски попадаются, и можно узнать в какой из сети аптек они еще остались. Однако не всегда информация соответствует действительности. После звонка в аптеку оказывается, что на сайте информация устаревшая либо же осталось пару зарезервированных штук.

Впрочем, в комментарии OBOZREVATEL директор ассоциации профессиональных аптек Украины Владимир Руденко сообщил, что отсутствие масок временное явление, так как производители не ожидали такого ажиотажа и попросту не успели изготовить соответствующее количество.

"Не во всех, но во многих аптеках маски есть. Единственное, что они не продаются оптом, максимум дают 3-5 в одни руки, чтобы не было спекуляций. Я сам звонил в регионы, и в Днепр, и Львов, в Одессу, и в Киеве разговаривал, то уже такого дефицита нет, но просто продают поштучно по несколько штук в руки", – рассказал Руденко.

При этом в Черновцах, где госпитализирован первый зараженный коронавирусом, в аптеках OBOZREVATEL так и заявили, что "масок в городе нет". А частники продают их от 50 грн за штуку.

Мошенничество и спекуляции в интернете

Пока в аптеках все же наблюдается дефицит, на различных интернет-платформах появилось множество объявлений о продаже медицинских масок. Правда цена еще в несколько раз выше, чем в аптеках.

Если решитесь на покупку, то готовьтесь к тому, что с вас попросят 700 грн за упаковку одноразовых масок в 50 штук (14 грн штука). А на Rozetke.ua за упаковку в 40 штук могут запросить все 2350 грн (58,75 грн штука). Там же в наличии появились маски поштучно – 20 грн.

Prom.ua

Rozetka.ua

А вот покупатели медицинских масок на ОLХ предупреждают о вероятности развода с использованием сторонних сервисов, другие же отправляют товар только после предоплаты, что также грозит попаданием на мошенников.

Что касается завышенной стоимости в аптеках, Руденко поясняет, что это вовсе не их вина, цену устанавливает производитель.

"Цены формируют производители, аптеки могут только приобщить наценку, которая не превышает 20-25%, что у нас не запрещено законом", – сказал он.

Продают за границу

Сами поставщики на запросы журналистов неоднократно заявляли, что спрос на медицинские маски огромный, и их бронируют еще на стадии пошива.

Большая часть идет на экспорт, так как вирус распространяется по миру большими темпами, и сейчас страны заинтересованы в данном товаре, особенно Китай. По крайней мере об этом говорят специалисты из медицинской сферы.

Медицинские маски

И по сути компаниям это не запрещается, но правительству стоило бы задуматься о временной приостановке либо ограничении экспорта медицинских масок с учетом большого ажиотажа.

Проблему с дефицитом же взялась решать министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. "Правительство вместе с производителями найдет способ обеспечить необходимое количество медицинских масок, которые сегодня не найти в украинских аптеках", – сообщила чиновница.

Зоряна Скалецкая

При этом наибольший поставщик медицинских масок, компания "Технокомплекс" (ТМ "Славна"), сообщает, что у них много крупных заказов, и основную ее часть составляет госзаказ. В связи с этим есть вероятность, что в скором времени маски вернутся в украинские аптеки.

Не панацея от вирусов

Работники медицины не устают удивляться возросшему спросу на медицинские маски: "Действительно, ажиотаж большой. И для меня как специалиста в фармацевтической отрасли непонятно, почему он возник. В разные годы у нас были разные эпидситуации в Украине, и такого спроса не было, а сейчас у нас эпидситуации нет, но люди бегут покупать маски", – говорит Руденко.

В Минздраве же не устают разъяснять, что медицинские маски не спасают от вирусов и не являются гарантией того, что вы не подцепите болезнь. Об этом же говорит главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко

"Не нужно использовать средства индивидуальной защиты, а именно хирургические маски тогда, когда они не нужны. Поскольку это создает фальшивое заблуждение своей защиты и не предотвращает или не позволяет использовать другие эффективные профилактические методы профилактики острых респираторных вирусных заболеваний, к которым относится и коронавирус", – сказал Ляшко.

Медики подчеркивают, что маска нужна только человеку с симптомами острой респираторной болезни, чтобы минимизировать распространение заболевания среди здоровых людей.

Среди действенных профилактических средств называют частое мытье рук или их обработка антисептическими средствами.

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