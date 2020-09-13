Не отрывая взгляда, завороженно слежу за ловкими руками профессиональных наперсточников, ой, миротворцев, из рядов ЦК КПСС-КГБ, которые водят по карте Украины свои наперстки и играют с нами в игру "угадай, где завтра закончатся границы ОРДЛО".

Что за "приз" спрятан в наперстках?

— "особый статус ОРДЛО с полной амнистией пророссийских боевиков и признанием нашей вины в гражданской войне, государственным русским и восстановлением Донбасса за счет Украины",

— "особый экономический статус ОРДЛО в границах всей Луганской и Донецкой областей с полной амнистией пророссийских боевиков и признанием нашей вины в гражданской войне, государственным русским и восстановлением Донбасса за счет Украины",

— "особый экономический статус Донбасса, куда может войти от 3-х до 9-ти областей Украины с полной амнистией пророссийских боевиков и признанием нашей вины в гражданской войне, государственным русским и восстановлением Донбасса за счет Украины".

Выбор не то, что огромен, а Огромен.

РФ в качестве поклона, реверанса, компенсации за ущерб и полной капитуляции предложили даже больше, чем они могли надеяться. Да, как вы поняли я о наших дедушках: Фокине-Кравчуке. Хотя, неужели вы верите, что все, что озвучивает этот тандем, красиво прикрываемый со спины "голосами Донбасса" в лице правильных его представителей, это их личная инициатива?

Нет, дедушками так же играют наперсточники другого ранга. Они просто говорящие головы, которые в любой момент могут достать свои пенсионные удостоверения, справки о деменции и стать не подсудными в деле по измене Родине.

Озвучивать то, что уже со стороны нашего правительства гарантировали РФ еще в прошлом году, нужны именно эти "добры молодцы" преклонного деменционного возраста с легкой улыбкой наивности и глупости на лице.

Выглядит это, скажем так, на двоечку по шкале манипуляций, и больше похоже на российскую рекламу, типа "простатит уйдет за считанные дни, если…", "врач-диетолог рекомендует пить каждое утро…". Вроде и о главном, и красиво начали, но недоговорочки, перейти по ссылке, где, вам предложат купить заплесневелый сыр в триколорадной мышеловке.

Яркий пример, как нагло врагами используется информационное пространство и ЛОМы (лидеры общественного мнения) для формирования или сглаживания общественного мнения и проведения общества через окно Овертона – "это не зрада, а между каплями, на полшишечки, можно".

Тошно. Больно. Хочется вымыть руки. Но, слабость не наш конек, поэтому мы просто идем дальше. У нас свой информационный фронт, у них свой.

Итак, как уже понятно по моделированию общественного мнения, РФ дали гарантии, что выборы в ОРДЛО будет проведены, ОРДЛО вырастет до административных границ Луганской и Донецкой области, получит эта территория особый статус экономическо-культурной зоны, прописанной в Конституции Украины, как право более равных над мене равными, а узаконенный всеукраинский референдум, откроет еще 7 областям двери в триколорадный мир особого экономическо-культурного статуса зон РФ.

"Весь Донбасс" — звучит оптимистично, патриотично и трепетно. Это сарказм, кто не понял. "Донбасс" — слово аббревиатурный топоним, геологический топоним, обозначающий Донецкий каменноугольный бассейн. Это не области Украины, не города, а каменноугольные залежи. Они начинаются в Днепропетровской области и заканчиваются в Ростовской. Поэтому "весь Донбасс", "голос Донбасса" и "народ Донбасса" — это смешно, мэм и оксюморон. Это нельзя вписать в закон и Конституцию, как административную территорию.

Это знают все: чиновники-законники, работающие с законом и законодательными актами, студенты и выпускники юридических ВУЗов, грамотные граждане Украины, европейские чиновники. В общем, чтобы было понятно — прогрессивное человечество, которое считает себя образованным.

Но, не Россия. Там реально считают, что Донбасс — это официальное название территории, типа Сибирь. Именно поэтому дедушко-миротворцы, и несут российские нарративы в массы – "весь Донбасс".

Почему РФ так важен нарратив "Донбасс"? Почему все их документы и требования содержат этот аббревиатурный топоним? И что несет Украине употребление служащими такого ранга, которыми Президент Украины наделил Кравчука-Фокина, аббревиатурного топонима "весь Донбасс", как нарратива в решение геополитического конфликта, более известного, как российско-украинская война?

Давайте проследим за руками наперсточников:

В 2014-м году все митинги на территории Луганской и Донецкой областей проходили под лозунгами "Донбасс — это Россия". Сразу же появились "исторические" свидетельства, что это земля Донских казаков РФ, а все города Донбасса построила российская императрица Екатерина.

То есть, если мы признаем, что "Донбасс" — это территориальная административная единица, то она, согласно данным геологического топонима располагается от Днепропетровской области до Таганрогского залива Ростовской области. А значит… да-да "Донбасс российская земля".

Таким макаромлеонидовичем "весь Донбасс" превращается в "Донбасс — это Россия", территориальные потери Украины и "дает" "крымское" "право" (то есть по варианту Крыма) РФ аннексировать все, что будет вписано в административно-территориальную единицу "Донбасс": Луганская, Донецкая, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская области. Вот тебе и витольдофокинский "юрьев" день.

Мы сейчас должны поставить себе информационную задачу убрать топоним "Донбасс" из политического и информационного общения, оставив лишь официальное – Луганская область, Донецкая область и их временно оккупированные РФ районы.

Слово (аббревиатурный геологический топоним" Донбасс — это троянский конь в Украине, везущий в своем чреве триколорадных зеленых человечков в Луганскую, Донецкую, Харьковскую, Запорожскую, Днепропетровскую области.

Что хотят ввести дедушко-миротворцы в понятие "особый статус", которое сейчас более выглядит, как коленопреклоненная позиция Украины и наша челобитная царю-батюшке Путину — "прости засранцев"?

Ну, РФ просила не много: русский язык на территории ОРДЛО, амнистию всем опочленцам и всем жителям, оставить всех чиновников ОРДЛО на их должностях, милицию ОРДЛО интегрировать в МВД Украины, прокуратуру в прокуратуру, суд в суд, право на внутреннюю ОРДЛО историю, героев, памятники, неприкосновенность к ОРДЛО-истории, культуре, памятникам, героям, право жителей на территориально-культурно-историческое и гражданское самоопределение на референдуме, и совместное с ОРДЛО-опочленцами патрулирование украино-российской границы.

Потом, РФ осмелела и в 2019-м я уже услышала из ОРДЛО утяжеленную версию, что эти требования распространяются не на ОРДЛО, а на всю административную территорию Луганской и Донецкой областей, которые должны освободить ВСУ и "оккупированные Украиной территории" должны объединить с ОРДЛО законом про особый статус территории и изменениями в Конституцию Украины.

И вот тебе граждане, настал макаровитольдьев день, и наши дедушко предложили РФ намного больше — весь Донбасс.

Так как "особый статус" стал нарративом раздражающим "воинственное меньшинство Украины", и даже слегка пугнул своих апологетов, масштабностью сдачи национальных интересов Украины, его было решено переименовать в более нейтральный нарратив- "особая культурно-экономическая зона", которая экстренно нужна, чтобы "перестать стрелять" и был мир.

В интервью Дмитрию Гордону первый президент Украины, глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук, высказал мнение, что Донецкой и Луганской областям нужно предоставить статус свободной экономической зоны, так как большинство жителей оккупированных боевиками территорий Донбассе не хочет жить под юрисдикцией Украины.

"Большинство – нет. Это не ощущение – я знаю… Нет, не хочет. Но они хотели бы быть в составе Украины в автономном режиме. То есть сказать, что "не хочу вообще жить на этой земле", – нет. Они хотят жить на этой земле, пользоваться законами Украины, той ситуацией, которая есть в Украине, но иметь возможность общаться и с Россией, с другими…", – отметил Кравчук. По его мнению, жители Донбасса действительно хотят особого статуса для своего региона.

Во, как. Они хотят жить на этой земле, чтобы получать выплаты по законам Украины, но быть частью РФ, ведь именно поэтому более 800 000 жителей ОРДЛО получили паспорта граждан РФ.

Они выгнали с "их" земли нас, проукраинских граждан, сбили со стен тризубы, сожгли Государственные флаги Украины, запретили украинскую мову в школах, расстреливают за украинскую позицию, они убивают и пытают "укро-шпионов", а мы должны узаконить это их право на эту их землю, и их право на убийство украинцев? Я правильно поняла?

То есть то, что большинство жителей ОРДЛО имеют (более миллиона жителей) имеют "паспорт" "республики", умирали за "республику", строят "республику", верят в "новороссию", но хотят получать выплаты и в Украине, и на России, делает из них граждан Украины слегка равнее нас по правам настолько, что мы готовы поступиться конституционной равностью и дать им особый статус управления, законов и экономики?

Я все правильно поняла? Они запрет на украинскую мову, Прапор, Тризуб, а мы им индульгенцию на убийство тех, для кого мова, Прапор, Тризуб и Украина превыше всего? Они не платят налоги, а мы им пенсии и восстановление ими же уничтоженных предприятий?

Они там изготавливают фальсификат сигарет (картон пропитывают химическими ингредиентами, по запаху схожими на известные бренды сигарет), алкоголь из российского суррогатного спирта, лекарства из мела, а мы им право везти это и в Украину, и в страны ЕС под маркой "сделано в Украине"?

Они нас убивать, а мы им особый культурно-экономический статус в рамках административных территорий "всего Донбасса- Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской (а думаю, что и Николаевской, Херсонской и Одесской) с полной амнистией пророссийских боевиков и признанием нашей вины в гражданской войне, государственным русским языком и восстановлением ими же вырезанных на металл предприятий, убитой ими инфраструктуры, за счет Украины, русским языком, всем жителям, совершившим за время 2014-2020 годов преступлений, оставить всех чиновников нынешнего ОРДЛО на их должностях, милицию ОРДЛО интегрировать в МВД Украины, прокуратуру в прокуратуру, суд в суд, право на внутреннюю ОРДЛО историю, героев, памятники, неприкосновенность к ОРДЛО-истории, культуре, памятникам, героям, право жителей на территориально-культурно-историческое и гражданское самоопределение на референдуме, и совместное с ОРДЛО-опочленцами патрулирование украино-российской границы?

Я правильно поняла? Воистину щедрый, хлебосольный украинский народ! Вот эта позиция, которую я называю "Украина на триколорадном блюдце, поданная каннибалу Путину" называется бравадно — "прошел между капель", "порвал Россию", "разозлил Грызлова". Я не буду спорить. Они "голос, совесть и честь Донбасса", я всего лишь маленький, сломленный войной переселенец.

Миру — мир! Пису — пис!

Если такая позиция устраивает жителей "оккупированных Украиной" территорий "всего Донбасса" — Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областей, которые вот-вот освободят от "укро-ига" макаровитольды, предоставив право людям, живущим на этих территориях быть равнее над равными (по Конституции Украины, мы, ее граждане, равны в своих правах), то есть ли у меня право быть против?

Может это и правда "миру-мир". Правда, есть нюансы:

На прошлой неделе Россия поставила подконтрольным ей ОРДлынским боевикам (вооруженным силам народной милиции л-днр) топливо и боеприпасы. Боеспособность "народной милиции л-днр" продолжают наращивать российскими военными и добровольцами, прошедшими подготовку на Ростовских полигонах и учебных центрах.

В Луганске и Донецке граждане РФ, которые "служат" в "воинских частях л-днр", и расположенных на территории ОРДЛО российских воинских частях, скупают недвижимость по "законам л-днр".

По информации ГУР Украины, командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

"Через неконтролируемые Украиной участки границы, находящиеся на временно оккупированных территориях Россия продолжает поставлять на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику и имущество военного назначения. На прошлой неделе в соединения и части оккупантов доставлено около 700 тонн горючего и шесть вагонов с боеприпасами", — говорится в сообщении.

В подразделения РФ НЗФ ОРДЛО прибыли российские специалисты по военному делу, в том числе по ведению террористическо-подрывной деятельности. В ОРДЛО начаты масштабные полигонные обучения младшего рядового и командного состава из числа курсантов и выпускников "военных" "вузов" ОРДЛО в части ведения подрывной деятельности в тылу врага, минирование, поджоги, подрывы, отравление воды, диверсионная деятельность.

Для доукомплектования подразделений "народной милиции л-днр", а так же воинских частей РФ, с территории РФ продолжают прибывать наемники-граждане РФ, прошедшие специальную подготовку в учебных лагерях Южного военного округа (Ростов, Таганрог, Новошахтинск, Новочеркасск, Гуково) по отдельным военно-учетным специальностям (снайперы, минеры, разведчики, связисты).

Наверное, это на Донбасс прибывают специалисты в области экономики, которые и будут строить на "всей территории Донбасса" культурно-экономическую зону с особым статусом, которую нам приготовили и подают под соусом мира бравые наперсточники-миротворцы с партбилетом ЦК КПСС и со званиями КГБ-ФСБ.

Ну, что ж, браво, господа, браво! Похоже, невыученные уроки Донбасса-ОРДЛО будет сейчас экстерном учить вся Украина.

Ведь, по сути, любая зона, с особым статусом и не очень, построенная Россией, коммунистами, апологетами Кремля и православия, все равно будет похожа на клозет, клоаку, Сталин-гулаг и гетто.

Это все уже есть, в ОРДЛО, пока еще на маленькой территории. А у нас почти нет времени, чтобы подумать и избежать их участи. Мир имени войны, предлагают нам наши внутренние зеленые вежливые человечки.

Во всех милитаризированных школах ОРДЛО, где запрещен к изучению украинский язык, литература и история Украины, после линеек и первого звонка прошли тематические первые уроки под названием "Бессмертное счастье наше Россией зовется в веках".

Видимо на них так же преподавали азы построения особой экономическо-культурной зоны Донбасса внутри Украины. Я правильно поняла?

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.