"Дедуля в маразме": в сети возмутились заявлением Путина о русском языке

В сети возмутились резким заявлением президента РФ Владимира Путина о русском языке, с которым якобы ведется война.

Пользователи соцсетей отмечали, что очередное высказывание главы Кремля не имеет обоснования. В комментариях писали, что к упадку русского языка СССР не имеет никакого отношения.

"Обезьяну с гранатой побаиваются, это правда", "И тут Советский Союз подгадил. СССР не растворился, а его развалили. К русскому языку интерес есть и его изучают, учат и самостоятельно, пытаясь нас понять. Читают Толстого, любят его произведения. В школах не изучают, потому что остался один "полюс" – англоязычный. В перспективе – китайский", "Британская империя давно распалась, а интерес к английскому языку во всём мире не пропадает. Почему?", "Потому что бардак у него в голове у Путина", – писали в сети.

В сети писали, что Путин живет "собственном мире", не видя реальных проблем России.

"А ведь дедулька и правда живет в своем обособленном от мира маразме", "А может они не хотят учить русский язык потому что он им не нужен. Они что, мечтают в нищей России работать?", "Все мечтает о СССР – да никто не хочет учить язык оккупантов", "Ни один правитель России не сделал такого глубокого раздора между народами, как Путин. Этим он и войдет в историю, как разрушивший дружбу между русскими и украинцами", – говорится в комментариях.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин заявил, что войну с русским языком ведут "пещерные русофобы" и националисты.

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