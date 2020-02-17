Держали оборону 29 дней: пять лет назад закончилась битва за Дебальцево

Пять лет назад, 18 февраля 2015-го, после месяца ожесточенных боев украинская армия была вынуждена покинуть Дебальцево. Самая крупная российско-украинская битва 2015 года продолжалась 29 дней.

Группировке террористов "ДНР" и российских войск, которая насчитывала более 19 тысяч человек, в этом районе противостояло менее пяти тысяч бойцов ВСУ. За все время боев в Дебальцево, погибло 136 украинских героев.

Оборона Дебальцево

В июле 2014 года Вооруженные Силы Украины, добровольческие батальоны и Национальная Гвардия успешно освободили Дебальцево от террористов и удерживали его до начала 2015 года. В январе 2015-го, получив поддержку регулярных российских войск, боевики "ДНР" попытались уничтожить так называемый "Дебальцевский выступ" и захватить город. Таким образом они планировали заставить Украину пойти на уступки в минском процессе.

Объединенные российско-террористические войска стянули в район Дебальцево 19 тысяч бойцов. На вооружении у противника находилось до 120 танков, до 180 артиллерийских систем, до 60 реактивных систем залпового огня. Каждые сутки террористы обстреливали Дебальцево около сотни раз.

В то время в секторе "С" сражались 13 тысяч украинских военнослужащих, из них около 4700 непосредственно у Дебальцево. Несмотря на огромный перевес вражеских сил, защитники Украины за месяц обороны уничтожили почти три тысячи боевиков и российских солдат. Это вынудило врага завязнуть, остановить наступление и пытаться окружить город.

Выход из Дебальцево

18 февраля 2015 года, в 13:00, Верховный главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко отдал приказ начать операцию по организованному выходу украинских войск из Дебальцево. Причиной такого приказа была сложившаяся на плацдарме обстановка.

Уход из Дебальцево часто сравнивают с отступлением из Иловайска. Колонны ВСУ тоже обстреливали – из стрелкового и противотанкового оружия, огонь по ним вела бронетехника. Российские войска снова появились на территории Украины, как и в случае с Иловайском, для того чтобы застать врасплох бойцов украинской армии и расстрелять их из засад.

Потеряв около 30% техники, несколько раз попав в тщательно спланированные засады и уничтожив их, 18-19 февраля украинские поздразделения покинули Дебальцевский плацдарм. И хотя после этого еще несколько дней отдельные малые группы ВСУ возвращались на контролируемую Украиной территорию, именно 18 февраля считается окончанием боев за Дебальцево.

Потери в Дебальцево

По официальным данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за время боевых действий в районе Дебальцевского плацдарма в период с 15 января по 18 февраля 2015 года погибло 110 украинских военнослужащих, 270 было ранено, семеро - взяты в плен и 18 пропали без вести. За все время обороны Дебальцево погибло 136 и был ранен 331 украинский солдат.

За проявленный героизм при обороне Дебальцево государственными орденами и медалями было награждено 397 украинских защитников (136 – посмертно), а знаками отличия Минобороны и Генштаба – 450 солдат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали ранее неизвестные кадры боев украинских защитников за Дебальцово Донецкой области, которые развернулись в феврале 2015 года.

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