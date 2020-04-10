ДБР оголосила підозру Тані Чорновол. За Майдан

Дмитрий Ярош Общество 21:04, 10.04.2020 Обновлено: 21:04, 10.04.2020

Путінські посіпаки з ДБР оголосили підозру Тані Чорновол... За Майдан!

Зеленський, як завжди, коли треба висловлювати позицію - мовчить...

Ну-ну...

З Божою поміччю, дочекаємося завершення карантину - і нагадаємо очманілим від влади паяцам, хто є в Україні господарем своєї долі на своїй землі.

А раптом зелені владоможці забажають пришвидшити процес, що ж - пандемія не стане на заваді для дій патріотів України.

Адже "на війні як на війні"...

#Зе_END

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