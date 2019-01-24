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''Д*бильный ребенок!'' В Одессе разгорелся скандал из-за оскорблений в детсаду

1.7тЧитать материал на украинском

В Одессе в детском саде №203 разгорелся скандал из-за того, что няня оскорбила 4-летнего ребенка.

Он вспыхнул после того, как мать одного из воспитанников детсада, снимая на видео своего ребенка, случайно зафиксировала поведение сотрудницы.

Кадры тут же попали в сеть. На них видно, как кушают дети. При этом один ребенок начал что-то напевать. В ответ на это няня два раза сказала: "Это кто здесь дебильный ребенок?".

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''Д*бильный ребенок!'' В Одессе разгорелся скандал из-за оскорблений в детсаду

Скриншот с видео

Как сообщает УНИАН, директор городского департамента Елена Буйневич заявила, что няня уволена. "Недопустимо, когда сотрудники дошкольного учреждения оскорбляют малолетних детей", – прокомментировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из детских садов Одессы разгорелся языковой скандал из-за заведующей, которая заявила, что не будет разговаривать и проводить праздники на украинском, так как он ей не нужен.

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Место
УкраинаОдесса
Тег
буллинг
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