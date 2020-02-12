"Даже россиян в самолетах без туалета забрали!" Украинка рассказала о провале эвакуации из Китая

Несмотря на заявленную экстренную эвакуацию граждан Украины из китайских провинций, которые стали эпицентром распространения смертельного коронавируса 2019-nCoV, она так и не состоялась.

По словам украинки Ирины Чуйко, проживающей в Ухане, эпидемия не идет на спад и ходят разговоры, что город вернется к полноценной жизни не ранее конца марта, однако ей, поверившей политикам, так и не удалось его покинуть. Историей о наболевшем девушка поделилась на своей странице в Facebook.

"Не хотела и не хочу уезжать до последнего – Ухань стал мне почти родным. И я хотела оставаться тут до тех пор, пока был смысл в помощи другим и относительной безопасности для своего здоровья", – заявила она.

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Ирина призналась, что сидеть в изоляции не так просто. Поэтому она решила эвакуироваться вместе со всеми гражданами домой в Украину. Поскольку все ее одногруппники и друзья уехали – большинство стран забрали своих граждан в первую неделю февраля.

"И вот тут началось самое интересное. По всем украинским каналам несколько раз передавали подробности нашей эвакуации. Господин премьер-министр Алексей Гончарук лично бил себя в грудь и заявлял, что он вывезет граждан Украины из Китая, под его руководством еще 2 недели назад был создан штаб по работе над проблемой. Министерство здравоохранения Украины тогда же заявляло, сто они полностью готовы к атаке коронавируса... Тем временем пан президент Зеленский проходил "перевірку на справжність", встречаясь с Папой Римским..." – напомнила известные факты Ирина.

По ее убеждению, украинцев просто кормили надеждами. Поскольку сначала заявлялось, что эвакуация должна была состояться в конце первой недели февраля, а потом – 10-го числа, далее вообще в ночь с 11 на 12 февраля. Девушка подчеркнула, что в Ухане не ходит общественный транспорт и даже запрещен частный, поэтому украинское посольство в КНР договорилось с китайской транспортной компанией, чтобы их – "около 50 человек, разбросанных в разных частях города", – забрали автобусы.

Также были получены все разрешения на вывоз иностранных граждан, и украинцы уже даже знали номера автобусов, телефонов китайских водителей и сопровождающих. Да и представитель Консульства предупредил, что они обязательно должны подписать документ о том, что согласны проходить карантин на родине – иначе без него не сядут в самолет.

Ирина Чуйко с другом Даниилом, на Межкультурном фестивале в Уханьском университете, ноябрь 2019 Facebook/Iryna Chuyko

"Поэтому все подписали этот документ, и госпожа Скалецкая (глава МОЗ Украины. – ред.) несет перед камерами на всю страну откровенную чушь, называя причиной задержки эвакуации то, что кто-то не подписал документ. Просто нет слов", – возмутилась Ирина.

Хотя отметила, что им даже выделили небольшую материальную помощь – достаточную для покупки продуктов и вещей первой необходимости, которые могут понадобиться при эвакуации.

"Все на чемоданах. В Украине по всем новостям передают, что людей эвакуируют из Уханя и их ждут дома. А утром 11 февраля нам сообщают, что... самолет, специальный рейс из Киева за нами не прилетит. И вот тут стало горько. До этого мы в чатах немного посмеивались над россиянами, которых забрали на военных самолетах без туалета с ведром за шторкой... Но за ними хотя бы самолет прилетел. А за нами – нет. Не прилетит волшебник в голубом вертолете…" – разочарованно добавила девушка.

Украинцев давно обещали эвакуировать из Китая china.mfa.gov.ua

Она подчеркнула, что даже Вануату, Папуа-Новая Гвинея, Бангладеш и еще ряд стран с менее развитой экономикой, "не сравнимой с "европейской" державой", эвакуировали своих граждан из Китая.

Но этого так и не сделала Украина, хотя политики и министры то и дело заявляли, что они полностью готовы. И даже говорили о месте проведения карантина – сначала, что где-то в Ривне, потом – две базы в Киевской области.

"А вчера чиновники заявили, что у них нет места для карантина... Что, правда?! Всегда гордилась тем, что я – украинка. В Китае всем говорю, что я – из Украины, из Европейской страны. А по факту... "маємо те, що маємо". Но уже так надоело быть первыми... с конца", – подытожила Ирина.

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