Главная Новости
12 февраля • обновлено в 12:48
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Даже россиян в самолетах без туалета забрали!" Украинка рассказала о провале эвакуации из Китая

1.9т
Читать материал на украинском

Несмотря на заявленную экстренную эвакуацию граждан Украины из китайских провинций, которые стали эпицентром распространения смертельного коронавируса 2019-nCoV, она так и не состоялась.

По словам украинки Ирины Чуйко, проживающей в Ухане, эпидемия не идет на спад и ходят разговоры, что город вернется к полноценной жизни не ранее конца марта, однако ей, поверившей политикам, так и не удалось его покинуть. Историей о наболевшем девушка поделилась на своей странице в Facebook.

"Не хотела и не хочу уезжать до последнего – Ухань стал мне почти родным. И я хотела оставаться тут до тех пор, пока был смысл в помощи другим и относительной безопасности для своего здоровья", – заявила она.

Украинцев до сих пор не эвакуировали с эпицентра эпидемии коронавируса

Украинцев до сих пор не эвакуировали с эпицентра эпидемии коронавируса

Ирина призналась, что сидеть в изоляции не так просто. Поэтому она решила эвакуироваться вместе со всеми гражданами домой в Украину. Поскольку все ее одногруппники и друзья уехали – большинство стран забрали своих граждан в первую неделю февраля.

"И вот тут началось самое интересное. По всем украинским каналам несколько раз передавали подробности нашей эвакуации. Господин премьер-министр Алексей Гончарук лично бил себя в грудь и заявлял, что он вывезет граждан Украины из Китая, под его руководством еще 2 недели назад был создан штаб по работе над проблемой. Министерство здравоохранения Украины тогда же заявляло, сто они полностью готовы к атаке коронавируса... Тем временем пан президент Зеленский проходил "перевірку на справжність", встречаясь с Папой Римским..." – напомнила известные факты Ирина.

По ее убеждению, украинцев просто кормили надеждами. Поскольку сначала заявлялось, что эвакуация должна была состояться в конце первой недели февраля, а потом – 10-го числа, далее вообще в ночь с 11 на 12 февраля. Девушка подчеркнула, что в Ухане не ходит общественный транспорт и даже запрещен частный, поэтому украинское посольство в КНР договорилось с китайской транспортной компанией, чтобы их – "около 50 человек, разбросанных в разных частях города", – забрали автобусы.

Также были получены все разрешения на вывоз иностранных граждан, и украинцы уже даже знали номера автобусов, телефонов китайских водителей и сопровождающих. Да и представитель Консульства предупредил, что они обязательно должны подписать документ о том, что согласны проходить карантин на родине – иначе без него не сядут в самолет.

Ирина Чуйко с другом Даниилом, на Межкультурном фестивале в Уханьском университете, ноябрь 2019

Ирина Чуйко с другом Даниилом, на Межкультурном фестивале в Уханьском университете, ноябрь 2019

Facebook/Iryna Chuyko

"Поэтому все подписали этот документ, и госпожа Скалецкая (глава МОЗ Украины. – ред.) несет перед камерами на всю страну откровенную чушь, называя причиной задержки эвакуации то, что кто-то не подписал документ. Просто нет слов", – возмутилась Ирина.

Хотя отметила, что им даже выделили небольшую материальную помощь – достаточную для покупки продуктов и вещей первой необходимости, которые могут понадобиться при эвакуации.

"Все на чемоданах. В Украине по всем новостям передают, что людей эвакуируют из Уханя и их ждут дома. А утром 11 февраля нам сообщают, что... самолет, специальный рейс из Киева за нами не прилетит. И вот тут стало горько. До этого мы в чатах немного посмеивались над россиянами, которых забрали на военных самолетах без туалета с ведром за шторкой... Но за ними хотя бы самолет прилетел. А за нами – нет. Не прилетит волшебник в голубом вертолете…" – разочарованно добавила девушка.

Украинцев давно обещали эвакуировать из Китая

Украинцев давно обещали эвакуировать из Китая

china.mfa.gov.ua

Она подчеркнула, что даже Вануату, Папуа-Новая Гвинея, Бангладеш и еще ряд стран с менее развитой экономикой, "не сравнимой с "европейской" державой", эвакуировали своих граждан из Китая.

Но этого так и не сделала Украина, хотя политики и министры то и дело заявляли, что они полностью готовы. И даже говорили о месте проведения карантина – сначала, что где-то в Ривне, потом – две базы в Киевской области.

"А вчера чиновники заявили, что у них нет места для карантина... Что, правда?! Всегда гордилась тем, что я – украинка. В Китае всем говорю, что я – из Украины, из Европейской страны. А по факту... "маємо те, що маємо". Но уже так надоело быть первыми... с конца", – подытожила Ирина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Тема
Коронавирус
Место
Китай Ухань
Теги
эвакуация вирус
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
15
19
Смешно
0
Интересно
5
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
ну что посмеялись над россиянами? а теперь марш обратно в карантин. сидите там и вспоминайте как смеялись ибо вам больше делать нечего в ожидании... кстати в ожидании чего?)
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Можно было бы АН-225 заслать за шароварами. С оркестром, щеневмерлой по возвращению и прочим кклопафосом, но...Подсчитали, что безопасней и дешевле (а это главное) - оставить подыхать кастрюль вместе с косыми. Зачот, *уле
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Как надо грамотно и безопасно (для всех!) проводить эвакуацию всему миру показала Россия. Повезло тем украинцам, которые смогли эвакуироваться военными бортами Мин.обороны России, теперь они действительно в безопасности, им не угрожает ни вирус, ни карантин на Украине, который будет не менее опаснее самого вируса. Сможет ли Украина доказать Китаю достаточность запланированных мер безопасности при эвакуации это вопрос, иначе Украина не получит разрешения. Россия самая первая страна проведшая эвакуацию своих граждан.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги