Патрульные на украинских дорогах не слишком проверяют автомобили с номерами других областей.

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Украинка Юлия Бурковская рассказала в Facebook, как она ездила с семьей из Киева в Лебедин (Сумская область) и обратно.

"Мы узнали от посвященных обо всем: выпустят ли из Киева, надо ли водолазный костюм, будут ли останавливать, запустят ли назад, если у ребенка лебединская прописка, нужен ли транзитный пропуск на наш супергеройский Subaru", – написала она.

Источник ответил: "Паспорта просто возьмите и все".

По словам Бурковской, они проехали Пирятин, Ромны, Лохвицу, и никто ничего не проверял.

"Стаи дальнобойщиков на ВОГах курят перед входом, фуры в тенечке, женщина выносят им кофе – внутри ждать нельзя", – описала путешествие украинка.

Только один раз семью остановили на выезде из Сумской области.

"Мы испуганно давай надевать маски и раздавать 36,6 – мы, мол, угрозы Слобожанщине не несет, уже забираемся со всей своей микрофлорой", – отметила Бурковская.

"Ой, да ради бога. Откройте багажник и вспомните, не видели ли двух человек, пытавшихся покинуть город", – передала она слова полицейского.

Когда патрульный услышал, что семья никого не видела, то пожелал им счастливого пути и "даже паспорт не спросил".

Как сообщал OBOZREVATEL, в некоторых населенных пунктах Украины, где выявлены случаи заражения коронавирусом, прибегли к радикальным мерам и ограничили въезд и выезд.