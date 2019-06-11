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/Общество

"Даже не поняли, что погибли": Украина попрощалась с воинами "Азова". Фото

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В Полтаве и Казатине на Винниччине провели в последний путь погибших бойцов "Азова" – Дмитрия Пругло ("Круглого") и Максима Олексюка ("Максона"). Они погибли 7 июня при артобстреле со стороны российских оккупационных войск на Светлодарской дуге.

Как пишет "Коло", чин прощания с полтавчанином состоялся 10 июня. Парню было 28 лет, друзья отзываются о нем как о светлом, жизнерадостном, ответственном, умном и искреннем человеке (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Они также говорят, что погибший Герой всегда был готов прийти на помощь и зарекомендовал себя как бесстрашный воин. Так, Дмитрий "Круглый" Пругло говорил, что до последнего готов стоять и воевать за Украину. В последствии это и случилось.

"Насколько мне известно, "Гвоздики" (артиллерийская установка калибра 122 мм. – Ред.) вышли из Горловки, сразу за жилыми кварталами развернули батарею и сразу по запланированных целях начали работать по позициях наших воинов. Дмитрий, видимо, погиб так быстро, что и не понял, что произошло: первый снаряд забрал его жизнь. Работали настолько плотно, ребята говорили, что не было и двух метров в окопе, куда бы не прилетал снаряд. Чудо, что раненые ребята остались живы", – рассказал начальник штаба первого батальона полка "Азов".

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Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

В свою очередь, непосредственный командир Дмитрия, командир третьей роты, отметил, что сначала получил информацию о том, что бойца контузило.

"Думали, что его контузило, и он потерял сознание. То есть, сначала еще и подумал: ну, хорошо, контузия это не страшно – через пару месяцев станет в строй. А потом прошла информация, что "Круглый" – двухсотый", – рассказал он.

Сослуживцы Дмитрия Пругло отмечают, что он был одним из лучших людей, которых им доводилось встречать.

"Дима прежде всего был человеком, которым не каждому удается стать в жизни. За свои годы он успел стать Человеком с большой буквы. Он был не просто замкомандира роты, а опорой для меня и всего подразделения. Каждый к нему мог подойти с проблемой, "Круглый" всегда находил время сесть и пообщаться, помочь", – подчеркнул его командир.

Даже во время войны Герой постоянно учился, пытался стать лучшим в том, чем занимается. За несколько дней до гибели он получил диплом магистра по юридическому профилю.

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"Дима никогда не падал духом. Таких людей, как он, очень-очень мало. Он был разным, но каждый из нас говорит, что он был нашим. Везде, где с ним встречались, где он учился, работал – все его уважали. Он был душой компании, был настоящим. Старшие побратимы всегда могли обратиться к нему за советом или помощью. Он был веселым, жизнерадостным человеком. Стремился добиваться чего-то большего. Еще в 2014 году он мне сказал, что в 30 лет будет миллионером. Я помнил эти слова и хотел дождаться его 30-летия, а потом еще раз поговорить об этом. Не суждено", – говорит друг погибшего.

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Что касается воинской службы, то там Дмитрия Пругло уважали как мужественного воина и опытного бойца.

"Во-первых, никогда не видел его растерянным. Несмотря на то, что все мы в 2014 году пришли одинаковыми на войну, без опыта, но он всегда себя держал так, будто это была не первая его война. Всегда понимал, что вокруг происходит и что нужно делать. Он не останавливался, продолжал учиться. За несколько дней до гибели получил диплом магистра. Он не успел приобрести опыт в юридической практике, но мог проконсультировать по любому юридическому вопросу", – вспоминает побратим воина.

Все друзья защитника Украины и просто сотни неравнодушных полтавчан 10 июня пришли почтить его память. Панихиду по воину отслужили в Свято-Успенском кафедральном соборе города Полтавы. Затем траурным шествием люди прошли к Краеведческому музею, откуда отправились к площади перед Полтавской ОГА. Там установлен народный памятник павшим за независимость Украины, у него и состоялось прощание с бойцом.

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"Когда я вернулся с войны, говорил Дмитрию, что и он должен вернуться, он нужен здесь. Он мог бы возглавить любое военное или полицейское подразделение. Но он выбрал свой путь, до последнего защищал нас с вами", – обратился к присутствующим друг и побратим Дмитрия Пругло, бывший боец "Азова" Артем Павлов.

Азовцы в честь павшего Героя провозгласили "Молитву украинского националиста". Поскольку он неоднократно говорил товарищам, что не хочет быть похороненным в землю, его тело кремируют.

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

Прощание с Дмитрием Пругло в Полтаве

"Коло"

Что касается второго юного погибшего защитника Украины, Максима Олексюка, то, по информации "RIA Казатин", прощание с ним состоялось 9 июня у городского дома культуры на его родине – в Казатине. 23-летний парень также был добровольцем, служил сержантом в "Азове".

Прощание с Максимом Олексюком в Казатине

Прощание с Максимом Олексюком в Казатине

"RIA Казатин"

Прощание с Максимом Олексюком в Казатине

Прощание с Максимом Олексюком в Казатине

"RIA Казатин"

Прощание с Максимом Олексюком в Казатине

Прощание с Максимом Олексюком в Казатине

"RIA Казатин"

Прощание с Максимом Олексюком в Казатине

Прощание с Максимом Олексюком в Казатине

"RIA Казатин"

Прощание с Максимом Олексюком в Казатине

Прощание с Максимом Олексюком в Казатине

"RIA Казатин"

Прощание с Максимом Олексюком в Казатине

Прощание с Максимом Олексюком в Казатине

"RIA Казатин"

Прощание с Максимом Олексюком в Казатине

Прощание с Максимом Олексюком в Казатине

"RIA Казатин"

Прощание с Максимом Олексюком в Казатине

Прощание с Максимом Олексюком в Казатине

"RIA Казатин"

Прощание с Максимом Олексюком в Казатине

Прощание с Максимом Олексюком в Казатине

"RIA Казатин"

Как сообщал OBOZREVATEL, главный врач больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко рассказал, что 7 июня к ним поступили сразу 10 тяжело раненых воинов ООС. Однако половина из них, несмотря на сложнейшие травмы, прервали лечение, чтобы поехать на похорон друга, который погиб у них на глазах.

Напомним, ранее ранее появилась информация о о трагической и преждевременной смерти Игоря Прозапаса (друга "Кихота") – бывшего замкомандира полка "Азов" по применению артиллерии. Он умер от болезни сердца.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Место
УкраинаПолтава
Тег
"Азов"
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Юг Руси
Юг Руси
Круглый в прямоугольной яме ....
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CARGO 100
CARGO 100
Хорошие, добрые, ласковые, отзывчивые, внимательные ... Но дураки.
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