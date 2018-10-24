"Даже на 70%!" Гриценко возмутили данные по тарифам на тепло

Один из самых рейтинговых потенциальных кандидатов в президенты Украины Анатолий Гриценко с возмущением указал на официальные данные, которые свидетельствуют о завышении коммунальных тарифов на тепло в ряде регионов Украины.

"НКРЭКП обнародовала свежий анализ тарифов, установленных органами местного самоуправления. И сделала вывод о безосновательном завышении в отдельных регионах тарифов не на 1-2%, а на целых 20, 30, 50, даже 70%!" — написал Гриценко в Facebook.

При этом он напомнил свою позицию, что в Украине можно добиться снижения коммунальных тарифов на 30%.

"Больше всего звонков, писем, обращений я сейчас получаю именно о тарифах, которые люди не могут платить. Поэтому у новой власти впереди тяжелая, кропотливая, но очень необходимая для людей и страны работа по наведению порядка в тарифах — их начислении, уплате и эффективном использовании полученных средств", — отмечает Гриценко.

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