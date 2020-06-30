Даже метро: Шмыгаль назвал регионы, где могут снова остановить транспорт

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за постоянного роста заболеваемости COVID-19 в некоторых областях Украины могут снова прибегнуть к остановке работы общественного транспорта, в частности, метро.

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Об этом он рассказал в интервью ВВС. Однако, по его словам, правительство не собирается так пугать украинцев, чтобы они придерживались карантина.

"Есть рост количества больных. Львовская область – на первом месте по количеству, Киев – традиционный лидер, в котором самые большие плотность населения и количество людей, есть Черновицкая, Ривненская область, которая вырывается в лидеры. Не исключено, что в отдельных городах или областях придется вернуться к закрытию транспорта", – пояснил он.

Министр подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране меняется каждый день, что можно "сравнить с боем, когда никогда не знаешь, как изменится картина через сутки".

"Ежедневное количество ПЦР и ИФА-тестов превысило 20 000, а начинали с тысячи-двух и ставили цель 10 000. Это дает нам возможность контролировать ситуацию и понимать, как она развивается", – добавил глава Кабмина.

При этом отметил, что относительно вероятного закрытия метро правительство выступает помощником для властей на местах, подчеркивая, что принятие решений о локальных усилениях или ослаблениях карантина зависит именно от местное самоуправления.

"Инициатором этого должен стать киевский городской голова. Если этой инициативы нет, а мы по показателям видим, что уже есть угроза жизни и здоровью людей, угроза развития эпидемии в гиперболическом масштабе, – будем вмешиваться", – подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью премьер Денис Шмыгаль пояснил, что Украине очень нужно ослабление карантина, несмотря на рекордную статистику больных COVID-19, ведь без этого ей грозит еще большая катастрофа из-за падения экономики.